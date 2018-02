Layún: "Hay que levantar la cabeza y sacar al carácter el miércoles"

Miguel Layún ha debutado en el día de hoy con el Sevilla. El mexicano se marcha del partido con un sabor amargo. "Para mí era especial y no cambio por nada haber podido debutar con este club, el resultado me deja insatisfecho, igual que a todos, pero eso no quita que mis ganas por debutar fueran lo antes posible", ha dicho en SFC Radio.

Sobre el estado anímico de plantilla a días del partido ante el Leganés, el mexicano ha dicho: "Tenemos que pensar en esa capacidad de respuesta, hay muchas cosas que analizar a nivel colectivo e indicvual, confío mucho en el carácter que hay en la plantilla. El miércoles es fundamental ese carácter".

"Tenemos que encontrar esa fuerza, levantar la cara, contamos con nuestra afición, ellos tambien van a jugar un papel importante, no podemos dejarnos caer por lo que nos jugamos, hay que levantar la cabeza y sacar al carácter", ha incidido el sevillista.