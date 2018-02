Pareja: "No podemos dar esta imagen, yo el primero"

Nico Pareja, capitán del Sevilla, ha sido el encargado de dar la cara a pie de campo después de la humillante derrota por 5-1 ante el Eibar. "No hay excusa, nos vamos muy jodidos, no supimos competir, salimos mejor en el segundo tiempo pero no concretamos las ocasiones. No podemos entrar de esta manera, el miércoles tenemos una final para dar la vuelta a esta situación", ha dicho en los micrófonos de beIN Sports.

"Hemos tenido muchos errores, muchos errores individuales que nos han costado muy caro", ha admitido Pareja.

"Tenemos que seguir, mantener el bloque, plasmar la idea de juego más partidos seguidos, pero no podemos dar esta imagen, hay que hace autocrítica, yo el primero, y tratar de seguir sumando", ha finalizado.