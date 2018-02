Rico: no fue el peor, tampoco el mejor

Tras varios días en boca de todos por sus errores (falta o no al margen) ante el Getafe y el Leganés, Sergio Rico volvió a defender la portería sevillista en Ipurua. No sin antes haber recibido el apoyo del presidente, el director deportivo y el entrenador, entre muchos otros.

Por ello, era el sábado el momento de reivindicarse y de comenzar a edificar nuevamente la gloria de un portero en horas bajas que el próximo miércoles (a no ser que Montella sorprenda a todos) tendrá la oportunidad de luchar por una nueva final. Sin embargo, no le fue posible del todo al de Montequinto, quien a los cuarenta y pocos segundos de partido se vio obligado a sacar de entre las redes el primero de los cinco goles que ayer encajó su equipo ante un Eibar lanzado al ataque. Una goleada que, de no ser por él, pudo ser aún mayor, sacándose el canterano algún que otro paradón bajo palos. Unas actuaciones brillantes que emborronó con dudas en otras.

Sergio no fue el peor, pero tampoco el mejor. Y es que la defensa tampoco ayudó.