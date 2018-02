El eje de la defensa llega apercibido

No le funcionaron las rotaciones el pasado sábado en Ipurua a Vincenzo Montella, quien mañana, en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante el Leganés, volverá en principio a contar con su once de garantías; ese que prácticamente no ha alterado en los nueve encuentros anteriores que ha dirigido como técnico del Sevilla. Y en él, hasta tres son las piezas claves que llegan a la cita apercibidos de sanción, pudiendo perderse, de conseguir el pase, como todos esperan en el Sánchez-Pizjuán, una hipotética final de Copa del Rey: Lenglet, Mercado y el 'Mudo' Vázquez.

Y especialmente destacable es el caso de los dos centrales, quienes configuran el eje titular de la retaguardia sevillista, con lo que ello supondría de cara a una final de Copa ante el Barcelona o el Valencia. Eso, por no hablar de la fragilidad defensiva que el equipo ya viene demostrando por sí mismo.

Importante, también, sería la ausencia del 'Mudo', que con el técnico italiano ha vuelto a resurgir en el once. Y aunque en este caso son muchas más las alternativas de las que dispone Montella, el incluir a Nolito por el centro, como optó ante el Eibar, no fue la más acertada. De hecho, se echó de menos, y mucho, al mejor Franco Vázquez, que en los últimos partidos se había acostumbrado a jugar entre líneas y romper todo el rigor defensivo de sus rivales con su desequilibrio.

Un peligro a temer, pero para el que antes hay que pasar.