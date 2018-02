Garitano: "El ambiente va a ser fuerte, lo sabemos"

Asier Garitano, técnico del Leganés, dijo que la mentalidad de su equipo en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Sevilla debe ser "la de ganar", pese a que le valdría cualquier empate con goles después del 1-1 de la ida.

"La mentalidad tiene que ser la de ganar. Puedes empatar a tres, a cuatro, a dos... pero la mentalidad tiene que ser ésa. Lo que pasa es que luego veremos si nos dejan, si tenemos capacidad, si hemos podido. Eso ya lo veremos", declaró en rueda de prensa.

"El verdadero premio es ganar, no jugar. Lo demás no nos vale. La idea es tener esa mentalidad de querer ir a competir. Si tenemos opciones de poder pasar, hacerlo. Si hay opciones de ganar, ganar. Ese es el único pensamiento. Luego veremos hasta dónde llegamos", añadió.

Asimismo, señaló que este duelo no es diferente a otro en cuanto a su preparación: "Ya llevamos veintidós jornadas de liga, siete partidos de Copa. Lo afrontamos así, no es nada diferente a ningún otro partido a la hora de poder afrontarlo. Para nosotros todo son finales; si no, no hubiésemos tenido opción de llegar a jugar las semifinales contra el Sevilla. Lo afrontamos de la misma forma que afrontamos cualquier partido".

"La presión la ponemos nosotros de querer más, pero no cambia nada. Tenemos una idea desde hace mucho, desde que empezó la Copa en Valladolid. La mentalidad es la misma, no nos cambia. Cuando fuimos a Valladolid la idea era jugar un gran partido para tener opciones en el segundo y pasar la eliminatoria, con el Villarreal y con el Real Madrid, lo mismo. Con el Sevilla no nos cambia. La misma la tenemos ahora que cuando empezó el torneo", declaró.

En relación al ambiente que se encontrarán, opinó: "El ambiente va a ser fuerte, lo sabemos. Es la tercera vez que jugamos allí, en este caso una semifinal de Copa. Pero espero que aunque haya un gran ambiente no van a empezar ganando ellos 1-0. Nos tenemos que adaptar a eso para competir increíblemente bien. Pensar más allá te distrae. Y si te distraes dejas de ser un poco mejor. Tenemos que pensar en estos noventa minutos para intentar jugar un gran partido".

"Tendremos que jugar un gran partido sabiendo con quiénes jugamos, dónde. Es una eliminatoria y no es como la liga, esto acaba ahí y puede haber diferentes partidos dentro del mismo partido. Vamos a ver si tenemos la capacidad de leerlo y saber jugarlo", destacó.

"Habrá de todo, momentos en los que el Sevilla nos dominará y será mejor que nosotros en ese ambiente, pero buscaremos nosotros tener nuestro momento para, si tenemos alguna opción, aprovecharla. Ni vamos a dominar ni me hago a la idea de que vamos a hacer un gol enseguida. Tenemos que jugar un gran partido y en cada momento tener la personalidad para jugar los diferentes partidos que hay en uno", agregó.

Garitano aseguró que otros duelos coperos, como el triunfo en el Bernabéu, ya están olvidados: "Eso ya es pasado, no va a volver. Cada partido no tiene nada que ver. Del Sevilla espero lo mejor, la diferencia es la historia. Ellos están acostumbrados a jugar estos partidos, a ganarlos, a ganar finales. Nosotros no sabemos qué es eso. Veremos si somos capaces y si estamos preparados para poder jugar esta clase de partidos. Luego sacaremos las conclusiones".

Preguntado por si el hecho de estar apercibidos de sanción de cara a una hipotética final podría condicionar a algunos futbolistas, dijo: "Si alguien está condicionado por algo, hemos perdido, no hace falta ni ir. La diferencia será abismal de un equipo a otro".

"Ya lo vimos el año pasado con Siovas en San Mamés. Quería protegerse de la quinta para jugar el último partido aquí y había que quitarlo porque no estaba dando el nivel. Si pasa, los quitaremos porque no dan nivel para estar a alto nivel. Si estás distraído en algo no merece la pena ni ir a Sevilla", apostilló.

Además manifestó que no han ensayado los lanzamientos de penaltis por si se llegara a la tanda: "No me lo he planteado. Es muy complicado poder ensayar penaltis para visualizar una situación de una semifinal fuera de casa con 50.000 personas chillando. Tampoco sabes si va a llegar y no vamos a hacer nada diferente a lo que estamos haciendo últimamente".

Garitano también manifestó que se sienten respetados y que lo que están haciendo este curso no va a hacer que ese respeto por parte de los rivales sea mayor.

"Yo creo que los rivales de Primera respetan mucho al Leganés. En el mundo del fútbol los que estamos dentro respetamos mucho a los rivales. Igual fuera se habla más de los nombres de los equipos, de los jugadores... Pero desde dentro he sentido el respeto desde que estoy en el fútbol profesional", señaló.