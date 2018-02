Montella confirma el once para enfrentarse al Leganés

Vincenzo Montella ha comparecido en sala de prensa este mediodía antes del trascendental partido de mañana ante el Leganés. "Va a ser un gran día, estamos a un paso de la final, creo que el equipo está listo mentalmente y esperemos conseguir la clasificación", ha comentado el técnico sevillista, que ha confirmado que pondrá a su once de gala: "Hoy probé esa alineación, Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Sarabia, Vázquez, Correa y Muriel... Pero también podría cambiarlo mañana".

Para el italiano, la estará en "tener confianza, en tener el espíritu adecuado, en pensar que no es un partido, sino el partido". Pese a todo, Montella ha reconocido que no es de los que se pone nervioso: "Vivo los partidos con mucha serenidad, pero mañana seguramente vibraré... La energía no la consumo con cosas que no puedo controlar, sino con cosas que puedo controlar".

Muy sincero se mostró por la imagen mostrada el pasado sábado ante el Eibar: "Siento vergüenza por no haber ganado y por el resultado, pero no de la alineación. Eran cosas lógicas que había que hacer y fue decisión ponderada, tenemos que olvidarnos un poco del último partido y recuperar la racha que teníamos antes".

"Estoy seguro que sentiremos el apoyo total de la afición durante todo el partido, va a ser un arma más para nosotros", ha finalizado el técnico sevillista.