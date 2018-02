Los apercibidos podrán estar en la final

No iban a dejar de meter la pierna por ello, pero, sin duda, por al cabeza de los tres apercibidos que tenía el Sevilla se estaría pasando la posibildidad de poder perderse la final. Pero no. Vincenzo Montella, si no surge otro inconveniente, podrá contar con toda su plantilla ante el FC Barcelona o el Valencia CF.

Concretamente, los tres apercibidos blanquirrojos eran Gaby Mercado, Clement Lenglet y Franco Vázquez. Jugadores determinantes en este Sevilla, en un Sevilla finalista.