Castro: "El Sevilla no juega finales, las gana"

José Castro, que, aunque no obvió que en LaLiga "hay que mejorar", puso en valor la clasificación de su equipo para una nueva final. "Sabíamos que iba a ser difícil, pero en nuestra casa íbamos a conseguirlo. El equipo ha sufrido, pero el Sevilla es así y el que llega lo sabe. Estamos aquí, en otra final, en Champions... Teniendo esa tranquilidad de una final, podemos centranos en la Liga", señaló el presidente, que no tiene preferencias para la final. "Barcelona y Valencia son dos equipazos, pero el Sevilla no juega finales, las gana".

Además, destacó el trabajo de Vincenzo Montella: "Es de sombrerazo".