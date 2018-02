Layún: "Vengo a matarme en cada entreno"

Aunque no tuvo el debut soñado, con un mal partido tanto en el plano individual como colectivo ante el Eibar, Miguel Layún promete el máximo esfuerzo para ganarse la confianza de Montella y, con ello, estar más cerca de Rusia 2018. "Vengo a matarme en cada entrenamiento, a aprovechar cada minuto que me den en el terreno de juego y a crecer mi nivel. Si soy tomado en cuenta por el ´Profe´ Osorio, no sólo quiero llegar al Mundial, sino que deseo hacerlo a mi máximo nivel", señaló el mexicano en declaraciones a ´Fox Sports´, donde agradeció que el Oporto le dejara cambiar de aires para vestir de blanquirrojo.

"En dos pláticas, el presidente y el técnico me escucharon y comprendieron mi situación. Al final este cambio fue favorable para todos. Emocionalmente no andaba para dar mi mejor nivel, y pocas veces en el fútbol encuentras gente de este nivel que te apoyen para salir de este momento. Yo escuché sus necesidades y ellos las mías, llegando a un buen acuerdo", afirmó el mexicano.

El lateral, que ha aterrizado en Nervión cedido con opción de compra, admite además que ha vivido momentos duros en esta primera parte de la temporada al no gozar de muchos minutos. "Fue un año complicado en lo emocional y busqué una nueva aventura para luchar por mis ideales. Hay momentos no tan buenos que ayudan a madurar porque la frustración deja enseñanzas. Estuve deprimido, pero no me arrepiento nunca de lo vivido. Sigo jugando al fútbol, que es lo que más amo. Aprendí mucho. Tuve llantos, soy muy emocional y pasional. Lo sufrí pero lo superé con la convicción de salir adelante", explicó el azteca, que pese a todo se ve mejor futbolista: "En Europa me he reafirmado en mi carrera. He tenido un aprendizaje profundo y he crecido mucho en lo táctico".