Anne Igartiburu, Ramón García, las campanadas y otra final del Sevilla...

No deja de ser una coincidencia, pero para los más supersticiosos, no será un tema baladí. Parece que los destinos de Anne Igartiburu, Ramón García y el Sevilla van de la mano. No en vano, según desvela @LaLigaenDirecto, cada vez que ambos presentadores han dado la bienvenida al nuevo año en televisión, el Sevilla se clasificó para una final.

Así ocurrió en los años 2006, 2007, 2015, 2016 y este 2018, años en los que el Sevilla jugó y ganó las finales de europeas en Eindhoven, Glasgow, Varsovia y Basilea.

Tanto Anne Igartiburu como Ramón García se han convertido en amuletos para el Sevilla y los sevillistas, tanto es así, que el presidente José Castro no ha dudado en invitarlos para la final de la Copa del Rey. Ambos presentadores han entrado en directo en SFC Radio y han mantenido una divertida charla con el mandamás sevillista. ¡No se la pierdan!