Arias, la felicitación de Monchi, la final de Copa o la renovación de Sarabia

Óscar Arias ha hablado esta mañana en Radio Marca después de que el Sevilla lograra el pase a la final de la Copa del Rey. El director deportivo del Sevilla ha analizado toda la actualidad del equipo nervionense, desde el momento de Sergio Rico a la renovación de Sarabia.

Curioso ha sido el momento en el que se ha referido a la sede de la final de la Copa. "No sé que va a pasar, no se dónde se va a jugar. Eso para nosotros es un segundo plano. Lo más importante para nosotros es que estamos en la final. Dónde es lo que menos me preocupa. No sé yo si lo mejor sería en el Benito Villamarín, porque igual habría obras como en el Bernabéu", ha indicado.

Arias volvió a defender a Sergio Rico: "Es muy bueno. Lleva años demostrando que está a un altísimo nivel. Yo quisiera que le hubierais visto en el vestuario al terminar el partido. Me alegro mucho por él porque era muy importante para él dejar la portería a cero".

El onubense reveló que Monchi le había felicitado por el pase a la final: "Como todos sabéis es sevillista y es mi amigo, por eso no ha podido dejar pasar la situación y me ha felicitado por teléfono anoche porque se alegra de que al Sevilla le vaya bien. En Italia él es plenamente consciente de lo que tiene que solventar y no tengo ninguna duda de que dejará su sello".

Arias también ha reconocido que ha vivido momentos difíciles en su primera temporada como director deportivo: "Ha sido un arranque duro la verdad, después de que el juego no acompañara hubo que dar un paso con una decisión dura. Cambiamos de técnico y después de unas primeras jornada que Vincenzo ha tardado en coger el hilo al equipo y moldearlo a su manera, ahora estamos viendo a un Sevilla que se va acercando a lo que todos entendemos que tenía que ser el Sevilla".

El director deportivo del Sevilla ha ofrecido su visión sobre el derbi contra el Betis: "Si analizas el partido es un poco extraño. No fue nuestro mejor partido pero todo se sobredimensiona por ser el partido que era. Fue un partido en el que el equipo estuvo vivo hasta el final, pudimos incluso hacer el empate. Lo que queda es la sensación de que te han superado. efectivamente es así, pero no es como para tener tantas dudas a tenor de lo que se vio en el campo. Además, el técnico acababa de llegar, no era tiempo suficiente para que su rendimiento se reflejase en el campo. Ahora la situación es totalmente distinta".

Considera Arias que tener al Barcelona como rival es un aliciente más para el Sevilla: "La final la puedes ganar o perder contra cualquiera, pero si es contra el Barcelona se da la posibilidad de disfrutar una segunda final (por la Supercopa de España) ya que va a ganar la Liga".

En cuanto al mercado, repasó las situaciones de Aleix Vidal y Sarabia. "Lo de Aleix son situaciones que no se dan y ya está. Para que un jugador recale en un club se tienen que dar una serie de circunstancias y no se dieron. Sarabia está encantado en Sevilla y con el equipo. Nosotros también lo estamos con él y creo que la renovación no va a ser un problema. Cuando nos sentemos llegaremos a un acuerdo casi con total seguridad".