Arias: "Hemos mejorado mucho y poco a poco vamos a seguir creciendo"

El director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, pasó ayer por el plató de 'A balón parado' de SFC TV para repasar la actualidad del club. Después de un comienzo de temporada difícil, el equipo se ha sobrepuesto y ha conseguido alcanzar la final de la Copa del Rey, aunque Arias reconoce que al principio, las críticas hicieron mucho daño al equipo: "La situación de excesiva tensión que hemos vivido en algunos momentos, con críticas feroces... afectan. A veces cuesta y hay que tirar hacia delante, te refugias en el trabajo y tratas de hacer las cosas bien. Poco a poco van saliendo, lo veo cada día, porque veo cómo trabaja el equipo, cómo se esfuerza y cómo tratan de responder a las expectativas que todos tememos. Ha mejorado mucho y poco a poco vamos a seguir creciendo".

Contra el Leganés, el Sánchez-Pizjuán fue el jugador número 12, el ambiente que se vivió supuso una motivación extra para los jugadores: "Es difícil de explicar, te sigue poniendo los vellos de punta y se te saltan las lágrimas. Te das cuenta de que nada puede salir mal. Esta experiencia motiva y empuja a dar el máximo a los que están en el campo. La afición es uno de los principales valores que tiene el Sevilla".

La unión entre el equipo y la afición es vital para el club: "Van todos a una, no tiene fisuras, todos estamos en la pelea por los mismos objetivos, con la idea de sumar y ayudar. La pelea por los objetivos la tenemos todos. Y cuando hay una buena base, en los momentos difíciles el grupo se cierra, hablan, aprietan los dientes y tiran para adelante. Hay momentos en los que las cosas no han funcionado, pero no por falta de ganas. La actitud y el querer de este grupo no es de cuestionar".

A pesar de la eufória tras el partido del miércoles, Arias se ha mostrado prudente, pues todavía queda mucha temporada: "En el fútbol, los momentos de felicidad son efímeros, intento disfrutarlos en mi círculo más cercano, y centrarme en lo siguiente. En el fútbol no te puedes dormir y el partido ante el Girona nos va a exigir muchísimo. Disfrutaremos de una final el 21 de abril, y la afrontaremos con la mayor ilusión, pero eso ya queda aparcado y tenemos que seguir con el día a día".

Sobre la temporada en general, Arias afirmó cual fue el momento más difícil: "El momento de la decisión de destituir a Berizzo, porque fue algo muy doloroso. Pero entendíamos que había que tomarla y en ese momento. No había más margen porque pensábamos que corríamos el riesgo de caernos de la pelea por los puestos de arriba. La propuesta de Eduardo no terminó de cuajar. El compromiso del equipo era total, pero la realidad es que costaba, no terminábamos de estar a gusto, costaba general situaciones de gol, el contrario nos hacía daño con muy poco... Había una sensación de de fragilidad. Y de ahí nace también ese pobre rendimiento a nivel individual".

El elegido para sustituirle fue Montella, que parece haber dado con la clave para hacer funcionar al equipo: "Sentimos que era la persona que más encajaba conforme a lo que queríamos. Las sensaciones fueron muy buenas, nos transmitió serenidad, seguridad, conocimiento... A partir de ahí apostamos por él y poco a poco se va haciendo con las riendas del equipo, un equipo que está dando una dimensión mucho más aproximada al potencial que nosotros pensamos que tiene".