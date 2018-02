Rakitic 'invita' al Sevilla al Camp Nou

El futbolista del FC Barcelona Ivan Rakitic hablaba ayer en la zona mixta tras el encuentro de Copa contra el Valencia, donde conseguían la victoria y pasaban a la final, en la cual se enfrentará a su exequipo, el Sevilla

Sobre la final en sí se mostraba feliz: "Estoy muy contento de jugar otra final. Hemos hecho un gran partido. Hemos aguantado la presión. Ojalá podamos seguir con esta línea".

En cuanto al estadio en el que se jugará la final bromeaba con jugar en casa, pero piensa que lo mejor es buscar un campo neutral para los dos equipos. "Me he enterado de lo que dijo el presidente del Sevilla. Le invito a Barcelona, si quiere. Encantado de jugar contra mi exequipo, en una ciudad que me encanta, pero bastará con el partido de Liga. Ahora en serio, lo mejor es encontrar un escenario neutral que nos venga bien a todos".

Además, se muestra cauto con un posible triplete: "Dejamos a la gente que sueñe, pero debemos seguir a lo nuestro. Viene el Getafe este fin de semana. Disfrutamos de tener otra final más".

Por último comentaba su gol en el 0-2. "Contento de poder ayudar al equipo en una contra bien conducida por Luis".