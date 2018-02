Maradona: "Sampaoli me quería como escudo en el Sevilla"

La polémica salida de Jorge Sampaoli del Sevilla sigue dando que hablar en Argentina. A Diego Armando Maradona, al menos, no se le olvida. El astro argentino recuerda que el 'Zurdo' le llamó para que se desplazase hasta la capital hispalense, aunque sólo para utilizarse "como escudo", pues "estaba desesperado".

"'Pipa' (Gonzalo Higuaín) es diez veces mejor -que Icardi-, por eso para mí tiene que tener una nueva chance. Pero ese muchacho (Sampaoli) no sabe nada. De lo que sí sabe es de ir a comer a la casa de los amigos. Eso lo sabe perfectamente; va sin GPS", comentó.

Según Maradona, Sampaoli "tiene suerte" porque Argentina "tiene un 60 por ciento de posibilidades de ser campeón en Rusia" siempre y cuando "el nene (Lionel Messi) esté iluminado". "Porque los demás pueden hacer el coro, pero nunca lo pueden reemplazar cantando. El único cantante es él, el resto no", abundó.

Maradona reveló que Sampaoli le traicionó: "Teníamos un proyecto con Sampaoli en el Sevilla. Él me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia, estaba desesperado. 'Llamame cuando estés en Dubai y hablamos', le dije". "'No, Diego, el Sevilla te quiere ha­cer un homenaje'", me dice. "'¿Cómo? No me jodas, jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito'", le dije. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que él tenía todo arreglado con la selección y me quería usar a mí para la foto. Él quería que yo fuese su escudo...", terminó.