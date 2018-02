Montella: "La Copa la guardamos en un cajón y lo abriremos en abril"

Vincenzo Montella ha comparecido en la previa del partido contra el Girona y ha dejado claro que su equipo huye de cualquier tipo de euforia tras la clasificación para la final de la Copa: "Damos la enhorabuena a todos por la clasificación para la final, pero lo importante ahora es olvidar la final, ponerla en un cajón y abrirlo una semana antes. Ahora lo importante es pensar en LaLiga y recuperar puntos en LaLiga".

Para el técnico es vital volver a la senda del triunfo en LaLiga: "Cuando se gana siempre es mejor. Crece la estima, la confianza, el entusiasmo. La euforia es peligrosa. Tenemos que tener entusiasmo, pero no euforia. Los aficionados son los que tienen que estar eufóricos".

El técnico medita si hacer rotaciones tras un periodo del calendario muy apretado: "Mi idea la confirmaré mañana. Es el último partido de un ciclo terrible de partidos consecutivos. En esta ocasión tenemos un día más de descanso porque jugamos el miércoles y no el jueves".

Del Girona, reconoce la dificultad de enfrentarse al sistema con tres centrales: "Será un partido muy difícil porque es un equipo fuerte, compacto. Se conocen muy bien, el bloque juega junto hace mucho año. A nivel táctico va a ser difícil por su defensa de tres y habrá que entenderlo".

Sede de la final: "No me interesa el tema. El presidente está habituado a organizar finales porque ha organizado muchas. Me interesa el Girona, es un partido muy importante".

Baja de Banega: "Banega es un jugador importante. No busco excusas. El que lo sustituya mañana tendrá que dar un paso".

Objetivo Champions: "Debemos pensar en nuestro objetivo que es tener una continuidad y recuperar. Antes que al Valencia, al Villarreal".