Sarabia: "El partido iba a marcar un antes y un después"

Aunque con suspense, Pablo Sarabia volvió a marcar. El madrileño siempre acaba convenciendo a todos los entrenadores de que tiene que jugar. Así valoraba el triunfo de este domingo: "Ha sido un partido complicado por el tipo de juego que realiza el Girona. Sabíamos que podían plantear algo así y no nos hemos equivocado. Es verdad que hemos podido hacer el segundo gol para tener más tranquilidad y al final hemos tenido que sufrir. Ellos han tenido sus oportunidades pero hemos sabido estar en el partido. El penalti ha marcado que nos lo terminásemos de creer y hay que quedarse con los tres puntos, que nos ponen bastante bien".

Sobre el gol, dijo: "He intentado rematar porque no sabía si el balón había entrado o no, para que acabase dentro en cualquier caso. El árbitro me lo ha acabado dando a mí, pero no he visto todavía las imágenes. El partido iba a marcar un antes y un después tras el pase a la final, que ya es una parte importante de la temporada. Hemos hecho méritos para conseguir la victoria y esto nos va a dar más confianza en LaLiga".

"El equipo está muy contento por la semana que se ha dado. No empezó de la mejor forma, pero hemos acabado con el objetivo en la Copa y con tres puntos importantísimos en LaLiga", indicaba sobre el 'renacer' del cuadro blanquirrojo.