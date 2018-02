Beto: "Del Sevilla no salí como hubiera elegido"

Sigue todos los partidos del Sevilla desde Turquía. António Alberto Bastos Pimparel 'Beto' dice ser "un sevillista más". Así lo recoge José María Nolé, en una entrevista para su portal futbolportuguesdesdeespaña.com. A sus 36 años y tras volver a dejar el Sporting, el cancerbero luso emprendió una feliz aventura en el Göztepe.

- Tras dejar el Sevilla FC, su carrera no se ha resentido y sus experiencias posteriores son dignas de mención. ¿Qué ha sido lo mejor de todo este tiempo?

- Salí de Sevilla, no de la manera en la que hubiera elegido, ya que mi voluntad era la de seguir en el equipo. Sin embargo, la carrera de un futbolista tiene estas cosas y el club decidió. Yo, por mi parte, solamente tengo palabras de agradecimiento hacia el club, la afición y la ciudad, que es una pasión para mí. Aunque fue un momento difícil para mí, se abrieron otras oportunidades. En primera instancia volví a Portugal, al Sporting, un equipo grande, y gracias a Dios mantuve mi ilusión y motivación al máximo. Busqué volver a ser feliz y en eso he estado. Posteriormente, llegó la opción de venir a Turquía, un campeonato muy exigente y, por supuesto, pude volver a la selección, que es una de las cosas que más me reconfortan.

- ¿Qué expectativa tiene con respecto al Mundial?

- Ya casi cumplo 10 años de mi debut, por lo que son muchos años de disfrutar de la selección de mi país. Nuestras expectativas son buenas, una vez que somos los vigentes campeones europeos. Sin embargo, esta condición no nos hace favoritos, aunque es cierto que somos candidatos, pero repito, no favoritos. Portugal es una selección que siempre va a luchar por ganar todos los partidos que juegue y esta es la ilusión que llevamos. Tenemos ganas de hacer un buen mundial para poder demostrar que somos una de las mejores selecciones del mundo.

- Ahora juega en Goztepe, un equipo histórico de Turquía en el que destaca su compatriota André Castro y que está recuperando su lugar tras ser campeón de todas las competiciones domésticas.

- Exactamente, es un equipo que por ejemplo, fue el primero en Turquía en jugar una semifinal europea (la Copa de la UEFA en 1969), si bien tras cuestiones financieras complicadas, el equipo tuvo un bajón deportivo. Gracias a la llegada de nuestro presidente, Mehmet Sepil, en 2014, la ilusión volvió a los aficionados y a todo lo que supone el club. Devolvió al equipo a la máxima categoría y la verdad es que estamos haciendo una temporada increíble. Pensando en lo bien que me va todo, tanto a nivel colectivo como personal, debo decir que venir a Turquía ha sido una apuesta ganada.

- Al comienzo de la entrevista habló de la marca que le dejó su paso por Sevilla FC. ¿Qué balance hace de las cuatro temporadas (desde 2012/13 a 2015/16) que pasó en LaLiga?

- Fue una experiencia espectacular, que me dio un gran bagaje para mí como persona y para mi carrera como futbolista. Pasé cuatro años en un equipo grande, no solamente en España, sino en Europa. Aunque infelizmente tuve dos lesiones importantes, disfruté de dos años y medio en los que jugué siempre. Incluso cuando estuve jugando menos, siempre di mi apoyo y contribuí al grupo, con mi experiencia. Fueron años brillantes, en los que ganamos tres veces la Europa League, y esto es algo que te marca para toda la vida y que es algo muy importante que está al alcance de pocos. Como dije, el Sevilla FC forma parte de mi vida. Mi paso por el equipo me dejó grandes recuerdos, muchas alegría y muchas lágrimas de satisfacción, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Muchas personas me han marcado en mi paso por el equipo.

- ¿Sigue la actualidad del equipo desde Turquía?

- Sí, sigo viendo todos los partidos del Sevilla FC, ya que sigo siendo un sevillista más.

- ¿Cómo valora la situación que está viviendo Sergio Rico?

- Puede que no esté pasando por su mejor momento, pero las rachas forman parte del fútbol. Durante una carrera se pasan por diferentes altibajos y esto es algo para lo que los futbolistas debemos estar preparados. -En cualquier caso, lo importante es que el equipo siga creciendo, mejorando y logrando títulos y victorias.