La bonita historia de Sergio Rico y el pequeño Antonio

Tras su gran partido de ayer, Sergio Rico dejaba un mensaje en las redes sociales que decía: "He aprendido a no rendirme y pelear hasta el final de un chaval, llamado Antonio, que es la persona más valiente que he conocido en su lucha contra el cáncer. Antonio, va por ti"

Antonio es un niño que siempre admiró a Sergio. En verano, el pequeño pudo conocer a su ídolo, pero unas semanas después descubrió que tenía varios tumores en la cabeza. Al enterarse de la noticia, Sergio siempre estuvo apoyando al pequeño. Unas horas antes de su operación, el portero mandó un vídeo al pequeño desde Moscú dándole un mensaje de ánimo.

El pequeño Antonio salió bien de la operación y su padre la catalogó como un milagro. El padre del niño, también llamado Antonio, habló ayer en los micrófonos de la Cadena Cope donde dijo: "Si Sergio Rico es grande como portero, más grande es como persona; estuvo pendiente de la evolución de mi hijo"

El padre del pequeño habló de todo el apoyo mostrado por Sergio durante la lucha de su hijo. Antonio estuvo hace unas semanas en el Pizjuán viendo el Sevilla-Getafe y ahí pudo reencontrarse con su ídolo.

Según confirmó su padre, el pequeño Antonio tiene que someterse a una resonancia para ver que todo va bien y recibir alguna sesión de quimioterapia más. Sergio estará ahí de nuevo, para darle apoyo en el que esperemos que sea el tramo final de su lucha y la confirmación de su total recuperación.