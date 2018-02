Así les fue a los jugadores cedidos en el Sevilla en las últimas temporadas

Durante el pasado mercado de invierno el Sevilla se ha reforzado con hasta cuatro jugadores. A excepción de Arana, que llega traspasado, Miguel Layún, Roque Mesa y Sandro Ramírez han arribado como cedidos. En el caso de los dos primeros, llegan con una opción de compra al final de temporada de seis y diez millones respectivamente. En el caso de Sandro, el canario llega con la promesa del Everton de sentarse a negociar si el Sevilla le quiere.

La cesión con opción de compra es una fórmula que el Sevilla ha utilizado mucho en las últimas temporadas. Hasta el Sánchez-Pizjuán han llegado jugadores como Saviola, Carriço o Vietto, cuyo rendimiento ha determinado su contratación o no. En el caso de jugadores como Carrço, el Sevilla terminó ejerciendo la opción de compra, pero con Vietto o Jovetic, por ejemplo, no pasó lo mismo y eso que el montenegrino ofreció un gran rendimiento.

En la misma situación han llegado muchos jugadores a Nervión, y generalmente, el resultado no ha sido el esperado. El rendimiento de los jugadores que llegan cedidos con opción de compra no suele ser bueno, motivo por el que el Sevilla no suele ficharles al final de temporada. Cambiar esta tendencia será la misión principal de Layún, Roque Mesa y Sandro, que han llegado a Sevilla con muchas ganas de demostrar su gran nivel, y por tanto, hacer que el Sevilla se replanteé su contratación al final de temporada.

En esta galería podrás ver los jugadores que desde la temporada 2002-03 han llegado cedidos al Sevilla, y en que casos el club hispalense ejerció la opción de compra. Hay que destacar que casos como los de Immobile e Iago Aspas no aparecen, pues ambos jugadores llegaron con una opción de compra obligatoria.