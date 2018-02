Muriel y la llegada de Montella: "La confianza no es sólo que te pongan en el campo"

Luis Muriel es otro. Parecía que era el peso de los muchos millones de euros que invirtió el Sevilla en su fichaje lo que le impedía levantar la cabeza ("Me llevaba a tener ansiedad"), pero no es la única explicación: también era una cuestión de confianza. Se la negó Eduardo Berizzo antes de que Vincenzo Montella arribara y le diese un sitio, incluso por delante de un Ben Yedder que, hasta entonces, estaba viendo puerta con asiduidad.

"Nunca dejé de trabajar, de perseverar... Sabía que era un momento que tenía que pasar y que iba a llegar la recompensa a mi trabajo. Nunca bajé los brazos, seguí luchando, seguí trabajando y al final obtuve los resultados que yo quería. También ha sido muy importante la llegada de Montella. Esa confianza que me ha dado me devolvió esa tranquilidad que necesitaba para poder hacer esos partidos que he tenido en estos últimos tiempos", ha explicado el colombiano en SFC Radio.

Lo de ser el fichaje más caro de la historia del club nervionense: "Esas ganas de demostrar desde el inicio el por qué se me había fichado y por qué se había pagado tanto por mí me llevaba a tener ansiedad y a cometer errores que normalmente no suelo cometer. Gracias a Dios, pude superar esa situación revertir toda esa situación mala que se había creado en el inicio. Ahora estoy contento con el presente y con el ánimo de seguir por ese camino".

"El estar confiado es todo, estar bien mentalmente te hace jugar con otro ritmo, con tranquilidad, te lleva a que las cosas salgan de la mejor manera... Cuando tuve esa ansiedad cometía errores que no eran míos, que no solía cometer. Creo que la tranquilidad y la confianza lo es todo para un futbolista, y en mi caso creo que lo he podido demostrar", añadió, antes de redundar en ello: "La confianza no es sólo que te ponga en el campo. Se ve en muchos más aspectos, en sentirte importante eso se nota no solamente en el fin de semana en el campo, sino en el día a día, y eso es lo que más me ha ayudado en este tiempo".

Y ahora, claro, se va ovacionado: "Es una emoción única. En esos momentos me acuerdo de cuando me retiraba y no eran aplausos... eran otras cosas. Entonces me acuerdo de eso y me siento orgulloso de todo el trabajo que hice y de lo que tuve que pasar. Solamente te das cuenta en ese momento. Ahora viene lo más duro, que es mantenerse por ese camino y gracias a Dios lo estoy logrando".

Sobre la lesión

Finalmente, Muriel deja una gran noticia: estará ante Las Palmas. "Afortunadamente paré a tiempo, en cuanto sentí esa carga de más paré y me llevó a que no sucediera nada. No es nada, solamente un par de días de reposo. A mitad de esta semana comenzaré con los entrenamientos", terminó.