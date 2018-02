Otro que se interesa por el decepcionado Ganso

Paulo Henrique Ganso está dolido. No entiende que Vincenzo Montella le haya despreciado, que no le haya dado una sola oportunidad. Ni siquiera en la Copa del Rey, ante el Cádiz. Acabó siendo titular para Eduardo Berizzo, no sin mucho esfuerzo, pero con el italiano no ha entrado en ninguna convocatoria. En 734 minutos, ha firmado cuatro goles y tres asistencias. Para nada.

En enero, el Sevilla lo ofreció a varios clubes de LaLiga, como Celta, Deportivo y Real Sociedad. Ninguno lo quiso. En gran parte, por su elevada ficha. Y tampoco Ganso, asentado en la capital hispalense, quiso irse a una liga exótica. Rechazó al Besiktas y al Orlando City, pensando que podría convencer también a Montella. Pero ya se ha resignado. El asunto ha llegado a tal punto que su agente, tal y como desveló ED, ha pedido la rescisión de su contrato. A priori, puede parecer una locura, dado que el Sevilla pagó 10,5 millones de euros para hacerse con sus servicios, pero no lo es tanto si se piensa en que Castro podría ahorarrarse cuatro kilos brutos por temporada hasta 2021.

Desde Brasil, mientras, sólo le ven en dos sitios: en el Sao Paulo, que espera a que quede libre para volver a acogerlo; o en el Spartak de Moscú, club que se ha interesado por sus servicios en las últimas horas y cuyo mercado de pases cierra el próximo día 24.

Los brasileños tienen, de forma general, una buena adaptación al frío y Massimo Carrera -italiano, como Montella- necesita un jugador para enlazar su centro del campo con el ataque. Fernando, Pedro Rocha y Luiz Adriano, compatriotas, acogerían a Ganso con los brazos abiertos.

En este caso, obviamente, el Sevilla exigiría dinero a cambio de un posible traspaso. La cuestión si el '19' aceptaría cambiar la cálida y tranquilla capital hispalense por la fría y gris Moscú.