Maresca a Montella: "No sabes dónde vienes"

Enzo Maresca ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla para antender a los medios. Su presencia ante los micrófonos ha generado mucha expectación, pues era la primera vez que el italiano atendía a la prensa desde que llegó al Sevilla como asistente de Montella. Durante su intervención, Maresca ha repasado toda la actualidad del club.



El exjugador del Sevilla fue cuestionado sobre cómo fue la llegada de Montella al club: "Yo creo que cuando hay cambios siempre te encuentras con situaciones nuevas, y más cuando cambias de país. Vincenzo ha llegado a un club grande, tiene mucha experiencia como entrenador y sabe que esto es un club grande. Está muy ilusionado por jugar una final de copa, una fase de champions y por hacerlo bien en la liga. Quiere hacer que las cosas se hagan mejor, está muy ilusionado".



El Sevilla está realizando grandes inversiones económicas en las últimas temporadas para mejorar la plantilla: "Creo que cada situación es diferente, no se puede comparar el equipo de antes con el de hoy, tampoco el gasto. No es algo proporcional gastar más y jugar mejor, el fútbol cambia, el mercado también, ahora los jugadores son más caros, son situaciones diferentes. Esta es la situación que tenemos, es importante que la gente sepa que el Sevilla está arriba desde hace muchos años y esto no se puede olvidar".



Maresca también habló sobre Arana, que aún no ha debutado: "Simplemente es un futbolista que ha llegado de una liga que terminó hace timepo. Ahora está cogiendo las condidionces ideales para poco a poco entrar en el equipo. Le pasa a cualquier futbolista que llega falto de ritmo. Está trabajando día a día y ya mismo le veremos con el equipo".



El italiano ya sabe lo que es ganar al Barça una final, ¿Podría Maresca aconsejar a los jugadores?: "Creo que lo último sería que yo digera a los jugadores como tienen que hacer las cosas. Ellos saben lo que tienen que hacer. Queda mucho tiempo para esa final y tenemos que pensar en el próximo partido".



Sobre un posible futuro como entrenador del Sevilla: "Creo que es el lugar y el momento menos ideal para hablar de este tema. He decidido volcarme con Montella para ayudar a que las cosas salgan bien. A mi me contrato el club para ayudar a introducir a Montella en el club y en la ciudad. Mi futuro ya veremos. He empezado esta carrera porque tengo la idea de entrenar, pero en este momento no me pasa por la cabeza que tenga que ser aquí. Mi objetivo es ayudar".



Sobre el cambio de dinámica del equipo Maresca ha sido claro: "No hay que olvidarse que hace unos días perdimos 5-1 en Eibar. No hay que decir que las cosas han cambiado tanto. Desde que llegamos este equipo ha tenido altibajos, el día del Betis y el día del Eibar por ejemplo. Debemos pensar en no repetir los fallos que el equipo ha tenido, tenemos altibajos que no podemos repetir".



¿El Sevilla peleará por alcanzar al Valencia en la cuarta posición?: "Creo que hasta que las matematicas nos digan que no podemos tenemos que intentar coger al Valencia. Tenemos la Champions también y la final de Copa, pero el objetivo es alcanzar al cuarto. Pero ahora tenemos que pesnar en el próximo partido, no en esto".



Maresca ha explicado también porque no le podemos ver en el banquillo del Sevilla: "A partir de la siguiente temporada podría sentarme como ayudante del entrenador en el banquillo. En Italia podía sentarme en el banquillo, en España son necesarios otros carnets y otra documentación. El segundo de Vincenzo es Daniele, no yo. El año que viene será".



El italiano además ha explicado cual es su función en el club: "Mi función es ayudar al staff en cada entrenamiento. Tambien informar como funciona LaLiga. Aunque lleve tiempo lejos la conozco bien y la he seguido, también ayudar al entrenador con el idioma".



¿Qué le dijo a Montella sobre el Sevilla?: "Lo primero que le dije a Montella es que él no sabía donde iba a venir. Él solo conocía al Sevilla de aquella vez que vino a jugar con la Fiorentina, yo le dije que el Sevilla era mejor de lo que se esperaba".



Una de las grandes noticias del Sevilla es la mejoría del 'Mudo' Vázquez: "Con Franco coincidí varios años, éramos tan amigos que dormíamos en la misma habitación. Es un futbolista que si consigues encontrarle el lugar correcto es fantástico. Yo dije que iba a sorprender a todos. Él intenta que todos los pases que da sean buenos, de 10 pases que da quiere que nueve sean peligrosos y esos son los más difíciles, por eso la gente puede enfardarse con él. Puede dar la sensación de que no está en jugador bien pero eso no es así. El Franco que estamos viendo ahora es el Franco verdadero. Un jugador que marca la diferencia".



Maresca también habló sobre la decisión de volver al Sevilla: "Le agradezco al presidente y a Óscar Arias, que fue el que me llamó, el poder estar aquí. Me tomé 24 horas para decidirme porque tenía planeado ir a ver a otros entrenadores de Europa. Me tomé ese tiempo para poder ver si necesitaba esta experiencia para crecer como entrenador, y decidí junto con mi familia que sí".

Con Montella, el Sevilla ha encontrado un once tipo, las rotaciones parecen haber quedado atrás: "Cuando tú buscas un equilibrio apuestas por unos futbolistas que en un día te pueden dar algo. La plantilla es larga, eso no es un problema".



Maresca fue un líder en el vestuario, ¿Hay algún líder en la actualidad?: "No se puede mi época de jugador con la actual. Cada equipo es diferente, este equipo tiene muchos futbolistas de experiencia, también hay muchos jóvenes que se pueden convertir en líderes. Lenglet por ejemplo es uno de ellos".

Sobre Ganso, que parece estar apartado, Maresca también fue cuestionado: "Digamos que hasta que el mercado está abierto los futbolistas que suelen jugar menos siempre están abiertos a salir. El mercado está cerrado y Ganso está con nosotros. Cuando el entrenador decida usarle lo usará, con el trabajo todo se puede recuperar".



¿Es Monchi un referente para usted?: "Las plantillas cambias, los dirigentes cambian, cambia todo. Que os voy a decir de Monchi. Hablé con él antes de venir. Poco puedo decir de su paso por el Sevilla. No porque creo que pueda compararme con él, Monchi hizo algo muy grande que pocos pueden igualar. Él ha conseguido lo máximo y siempre se le darán las gracias".



Vázquez, Correa y Muriel han mejorado mucho en los últimos partidos: "He hablado muchas veces con los jugadores, el mérito de ellos es que lo están haciendo bien. Cuando tú tienes calidad, como la tienen Franco, Luis y Correa, lo que tienen que hacer es recuperar la sensación de querer darlo todo. A ellos se les ve entregados".



Sobre el partido ante el Manchester United, Maresca dejó claro cual era la prioridad: "La verdad es que ahora mismo solo pensamos en Las Palmas, si pensamos en el Manchester no haremos un buen partido. Tendremos tiempo de preparar ese partido".

Por último, Maresca habló sobre Jesús Navas: "Jesús es la única persona que conozco en el mundo que sigue siendo igual con el paso de los años. Mismo físico, mismo rendimiento, no ha cambiado nada, como futbolista y como persona en general".