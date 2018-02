Sarabia, el filón infinito de Montella

Montella se percató casi de inmediato que había cometido un error en su llegada al no confiar en sus primeros partidos en Sarabia. El italiano empezó apostando en la diestra por Navas, pero tras la derrota con el Alavés le brindó una oportunidad al madrileño de la que, evidentemente, no se arrepentiría. De hecho, desde ese choque no ha soltado la titularidad en un solo partido, formando una poderosa banda derecha con Navas, consolidado como lateral. Los números del ex del Getafe con Montella son espectaculares, hasta el punto de erigirse en un bastión indispensable por su elevado porcentaje de participación en la productividad goleadora blanquirroja. Con su gol ante el Girona, fruto de su concentración y seguimiento de la jugada, Pablo Sarabia ha contribuido directamente en ocho de los últimos 12 goles del Sevilla entre Liga y Copa.

No en vano, en los últimos siete partidos ha colaborado en alguna de las dianas de todos los encuentros a excepción de las anotadas contra el Leganés en la vuelta copera, única cita en la que el jugador se quedó en blanco.

Este ciclo, vital para los intereses del Sevilla, arrancó en la victoria contra el Espanyol, con un gol y una asistencia, lo que repitió en el segundo asalto copero contra el Atlético. Contra Getafe y Leganés, en la ida, no vio puerta pero sí asistió a sus compañeros, recuperando el olfato goleador contra Eibar, de penalti, y contra el Girona, con el gol que dio un triunfo fundamental para las aspiraciones de los hispalenses.

En total, Sarabia ha participado en cerca del 60% de los tantos nervionenses desde que Montella le entregó la camiseta de titular en el Wanda Metropolitano en cuartos de la Copa del Rey. Ese día ni marcó ni sirvió un balón de gol pero convenció al de Pomigliano d´Arco de que debía incluirlo en sus planes. Ahí se inició la gestación de un filón infinito para el italiano que ha reportado muchos réditos y se suma a la considerable aportación de la segunda línea. Y es que el madrileño, Correa y Franco Vázquez forman a día de un hoy un tridente temible con una carta de presentación impresionante: entre los tres han firmado nueve goles y diez asistencias en el último mes y medio de competición, volteando su situación y convirtiéndose en un arma letal.