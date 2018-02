Teodorczyk: "Es genial que el Sevilla se interese por mí"

En la agenda sevillista desde 2012, cuando Víctor Orta, por entonces mano derecha de Monchi, viajó a Polonia para espiarlo junto al también delantero Arkadiusz Milik, Lukasz Teodorczyk sigue dejándose querer por el club de Nervión, que también lo tuvo el pasado verano entre su abanico de alternativas para reforzar el ataque.

"Es genial que el Sevilla se interese por mí, pero no sé nada más que lo que se ha publicado. ¿Por qué debería hablar más? Extendí mi contrato con Anderlecht por una razón, tengo un futuro", señaló el polaco, que tiene contrato hasta 2020 .

"Le he dicho a mi agente que sólo me haga llegar ofertas concretas. ¿El Anderlecht quiere 20 millones por mí? Perfecto, la presión sobre mis hombros se hace mayor y eso me gusta. Cuanto mejor lo haga y más goles marque más dinero estará involucrado en mi traspaso", añadió al respecto el punta de 26 años, que esta campaña sólo suma cuatro tantos en 20 partidos ligueros.

Arias, realmente, nunca ha estado dispuesto a pagar lo que exige el Anderlecht por el delantero polaco.