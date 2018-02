Layún: "Bromeo con Guardado, pero en el derbi iremos a muerte"

Miguel Layún ha pasado por los micrófonos de Radio Marca Sevilla. Allí ha hecho un repaso de su llegada al Sevilla, del futuro del conjunto hispalense y de sus expectativas con México en el próximo Mundial.

Layún ha comenzado hablando de su llegada a Sevilla: "Me habían hablado maravillas de la ciudad, ahora hay que estar metido en lo que estamos haciendo, pero espero que más adelante haya tiempo para disfrutar de la ciudad. Me han mandado muchos mensajes de felicitación, mi familia está muy contenta. Vengo con la aspiración máxima, a mí no me da miedo pensar en lo más grande, lucho diariamente y espero hacerlo cada partido lo mejor posible, intentaré asentarme en el equipo y ponerme al nivel de los compañeros".

El mexicano ha hablado de como afronta el Sevilla los próximos partidos: "En el vestuarios estamos centrados en el partido contra Las Palmas. La Champions es la competición más atractiva, pero lo primero es la liga. Tenemos que centrarnos en los puntos fuertes y pensar que cada partido es fundamental. No hay que tener miedo para conseguir los resultados que queremos. Estamos para luchar la parte de arriba y conseguir el objetivo marcado".

También habló de lo que está disfrutando en LaLiga y de su debut: "Casillas, Óliver y Marcano me hablaron de la gran calidad que hay en la liga, me quedó claro desde los primeros entrenamientos y también en mis primeros minutos disputados. La derrota contra el Eibar es un palo grande para cualquiera, que salga ese resultado te frustra, a nivel individual todos hemos pasado por momentos difíciles y he luchado para sobreponerme a eso. He sido justo conmigo, no hay que quedarse enfrascado, es algo que he ido aprendiendo con el tiempo".

Sobre sus aspiraciones mundialistas: "A nivel individual tengo mis objetivos. A corto plazo es hacer las cosas lo mejor posible para serle útil al equipo y conseguir los objetivos. El objetivo a medio plazo es ir al Mundial gracias a mi rendimiento con el Sevilla, llegar lo mejor preparado para poder ayudar. Si hablo con el seleccionador es para saber que cosas puedo mejorar, para ayudar al equipo. Es una persona clara y tiene un relación honesta con nosotros. Sabemos que todos disputamos un puesto, con él al mando sabemos lo que podemos aportar y yo estoy contento".

Por último, se refirió a las aspiraciones de México y a su relación con Guardado: "Me gusta soñar y aspirar a lo más alto, es el primer paso para conseguir algo importante. Sueño con ser campeones, hay selecciones con más posibilidades pero hay otras que han aprovechado sus momentos y nosotros tenemos que hacerlo. Andrés es importante en México, en el campo y fuera de él. Ha impuesto su jerarquía de una manera muy peculiar. Hemos hablado y a ver si se deja ver pronto, me bromea mucho por no haber ido al Betis. En el derbi la amistad quedará fuera y defenderemos nuestros colores a muerte".