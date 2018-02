Monchi: "Estoy enamorado de este club"

Monchi ha hablado para los micrófonos del programa L'Originale del canal Sky. En el día de San Valentín Monchi se ha declarado a la Roma: "Estoy enamorado de este club y he llegado a entender a los aficionados que aman a este equipo"

El ex del Sevilla también habló sobre el mercado, especialmente la marcha de Salah que está siendo una de las sensaciones del momento: "Cuando llegué el Liverpool ya había realizado la oferta, era buena y el jugador quería irse, así que hicimos una buena operación. Luego el mercado se rompió con los fichajes de Neymar y Mbappé y pensé que el precio no había sido tan bueno, pero en ese momento no podíamos hacer otra cosa"

Un mercado, el de la Roma, condicionado por el Fair Play financiero: "Los números son importantes para la Roma, aunque los aficionados quieren títulos. Nosotros intentamos administrar el club lo mejor posible para poder encontrar la forma de conseguirlos de forma continua. Entiendo que a los aficionados les dé igual los números, pero pido confianza en mi trabajo, conozco la Roma y el fútbol italiano y mi objetivo es hacerles felices, pero necesito tiempo para entender sus necesidades.

Sobre las competiciones europeas: "La Champions es importante, para los aficionados y para mí, que nunca he conseguido llegar a cuartos de final. La Europa League para mí es muy importante y no creo que el Nápoles vaya a tirarla, aparte te permite jugar la Supercopa de Europa"

Monchi también habló sobre las operaciones fallidas en invierno: "Empezamos a hablar con el Chelsea por Emerson y luego ellos hablaron con Dzeko. Aunque Edin está feliz, podría irse si la operación es buena. Si Dzeko se fuera, no es que nadie viniera. Tenemos a Schick y estábamos tranquilos. Giroud fue una opción, pero tengo mucha confianza en Schick, es importante y se volverá fundamental"

El de San Fernando también habló de otros aspectos más personales: "Yo entreno todos los días, lo necesito antes de empezar a trabajar. ¿Cómo era de jugador? Pues era otra época, los porteros en España no eran tan altos, pero yo era ágil, bueno en el uno contra uno".

Por último se refirió al presidente de la Roma con el que mantiene una buena relación: "Hablamos todos los días, es muy agradable. Tenemos que ser más justos con su figura, el está constantemente informado, preocupado, en su cabeza hay una Roma ganadora y al final lo conseguirá"