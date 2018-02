Carole: "El Sevilla es un gran club y no me esperaba que sus dirigentes actuasen así"

No está pasando por su mejor momento Lionel Carole. El lateral del Sevilla, cedido hasta final de temporada por el Galatasaray, se quedó sin ficha desde el pasado 31 de enero cuando finalizó el mercado invernal, y por tanto, sin la opción de poder vestir más esta temporada la elástica sevillista.



Con la llegada de Guilherme Arana parecía cantada la marcha del lateral francés pero finalmente el mercado se cerró y el jugador ha seguido en Nervión. Carole sigue entrenando día a día con sus compañeros, y todavía hay algunos mercados abiertos aunque las posibilidades de que salga son escasas.



Y Carole ha roto su silención, ha sido en Twitter, donde el jugador ha respondido a un seguidor al ser cuestioando sobre su silencio. "Tienes razón, no he dicho nada todavía. La verdad es que estoy muy triste, vine aquí para hacer lo que amo, jugar al fútbol. Si no puedo jugar, no puedo ser feliz", ha dicho el sevillista.



"Todavía estoy entrenando con mis compañeros, pero necesito jugar partidos de lto nivel y sentir todas estas increíbles emociones. Nunca antes había sido tratado de esta manera. El Sevilla es un gran club y no me esperaba que sus dirigentes actuasen así. Es increíble...", ha añadido Carole.



Por último, el lateral ha pedido unión y ha dejado claro que no quiere crear polémica: "Nunca seré irrespetuoso con este gran vlub y esta gran afición. Apoyaré al Sevilla en cada partido, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento, para ayudar a mis compañeros a alcanzar muchos títulos y hacer feliz a la afición. #VamosMiSevilla".





Nunca seré irrespetuoso con este gran club y esta gran afición.

Apoyare al Sevilla FC en cada partido, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento, para ayudar a mis compañeros a alcanzar muchos títulos y hacer feliz a la afición.#VamosMiSevilla — Lionel Carole (@LionelCarole) 16 de febrero de 2018