Franco Vázquez: "Cuando Montella llegó me dijo que confiaba en mí"

Franco Vázquez estuvo ayer ante los micrófonos de 'A balón parado', donde habló de su situación en el club y de su relación con el técnico italiano.

'Mudo' y Montella se conocían de su etapa, lo que parece estar viniendo bien al argentino, que se ha convertido en un jugador clave desde que la plantilla nervionense está capitaneada por el italiano. Vázquez pasa por un momento dulce de su carrera, y contó la confianza que depositó en él Montella.

"Cuando llegó me dijo que confiaba en mí, que ya me conocía y sabía lo que podía hacer, que era un jugador importante para el equipo. Yo no soy de expresar, soy de pensar mucho; hay días que no duermes porque uno intenta siempre hacerlo de la mejor manera posible, ayudar siempre, pero a veces las cosas no salen", dijo.

El argentino expresó la pasión que siente por el fútbol en general, lo que ve como un trabajo pero también como su mayor divertimento: "Yo soy un apasionado del fútbol, soy un hincha, siempre veo partidos de todas las ligas, por encima de todo me gusta lo que hago, pero me tomo el fútbol como un trabajo, con mucha seriedad".

Esa emoción la muestra en todos los partidos, pero se hace más patente cuando la afición blanquirroja festeja sus goles: "Sientes emoción cuando la grada reconoce tu trabajo, estoy con confianza, teniendo los minutos es más fácil, espero seguir así pues jugar un partido bueno o dos es fácil, lo difícil es mantenerse". Le ocurrió ante el recital propinado en la semifinal de Copa ante el Leganés: "Uno siempre intenta el caño y esta vez salió y es muy lindo vivirlo. El gol también fue muy lindo porque estábamos sufriendo y fue un gol que nos dio la tranquilidad y la alegría del pase a la final. En ese momento sentí felicidad plena".

Por otra parte, recordó la importancia de Maresca, con el que coincidió en el Palermo, en su vuelta al Sevilla FC: "Maresca me llamó y me dijo que Monchi estaba interesado y que le había pedido mi teléfono. Yo sabía que tenía que irme de Palermo por cosas que pasaron que no me gustaron, necesitaba otra cosa, pelear por otros objetivos y no me lo pensé".

Para finalizar, Vázquez se refirió a las dos próximas citas del equipo: "Primero hay que pensar en el partido de Las Palmas, después vendrá el Manchester United. Será un partido muy bonito, yo creo que haremos un gran partido ante un gran equipo porque contamos con nuestro público y eso se nota. Cuando juegas de visitante en un estadio, lo notas, pero aquí aún más, es algo único. Yo lo noté cuando vine acá con el Rayo", concluyó el 'Mudo'.