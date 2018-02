Jémez. "Están muy vivos en todo"

Paco Jémez es un tipo carismático al que le gustan los retos. Y, por ello, se ha hecho cargo de la UD Las Palmas, un equipo prácticamente desahuciado al que le ha dado vida desde su llegada. "Cuando llegamos, la situación era complicadísima. Estábamos a cinco o seis puntos del descenso. Y poco a poco hemos ido mejorando, que esa era la idea. Nadie en la historia ha salvado a un equipo con los puntos que tenía Las Palmas en la primera vuelta (11). Pero esos son los retos que a mí me gustan, conseguir cosas que no ha hecho nadie. A toro pasado, todo el mundo saca el capote. Yo cuando decidí venir, tenía toda la información. Luego, hay que ser consecuente. Tomé la decisión que quería", reconocía el técnico amarillo en los micrófonos de Canal Sur Radio, donde habló del supuesto interés del Sevilla en contratarle tras la destitución de Berizzo, propuesta que rechazó, al parecer, porque ya se había comprometido con Las Palmas.

"Yo, gracias a Dios, tuve una educación llena de valores. Mi padre me enseñó que cuando un hombre da su palabra no necesita contrato. Lo hago (decir no al Sevilla) por educación y por honrar mi palabra. Las cosas no vienen cuando uno quiere. Yo me comprometí con todas las consecuencias. Y aquí estoy y no me arrepiento de nada. Espero que esas oportunidades vuelvan a parecer. Le había dado mi palabra al presidente y en mi cabeza no cabía otra opción".

En cuanto a su rival, Jémez destacó la temporada de los de Montella. "Estar a estas alturas fuera del objetivo... El Sevilla está muy vivo y eso es decir mucho. Tiene mucho tiempo para recuperar ese margen que ha perdido en Liga. Está en la final de Copa, en Champions€ A lo mejor al sevillista le gustaría estar más arriba en Liga, pero está haciendo un buen papel. Está en la senda de lo que se esperaba".