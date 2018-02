Montella, sobre Muriel, Roque Mesa, Jémez o Mourinho

Vincenzo Montella dice pensar únicamente en Las Palmas, equipo al que se enfrentará este sábado, pero ha dejado caer, en la sala de prensa de la ciudad deportiva, que es posible que algunos jugadores descansen. Lo que no ha aclarado, esgrimiendo que ambos lo merecen y que aún queda un entrenamiento, es si jugará de inicio con Roque Mesa o Guido Pizarro.

Dos partidos en cinco días

"Pienso sólo en Las Palmas. En LaLiga tenemos que recuperar y después tendremos tiempo para pensar en el partido del miércoles. Yo siempre tengo confianza en ganar y para eso preparo los partidos".

¿Jugará Muriel?

"Ayer entrenó de manera parcial. Hoy veremos cómo está. Yo no regalo nada a nadie. Aquí me lo he encontrado mucho más maduro que en la Sampdoria, pero, aun así, todavía puede mejorar".

La proyección de Lenglet

"Es un jugador fantástico. Tiene muchas cualidades, es humilde y aún puede mejorar más y llegar a la sección. Tendrá una proyección de campeón en los próximos años".

Sobre el posible once

"El de mañana es un partido como cualquier otro. Es decir, importante. Debo evaluar cómo están mis jugadores individualmente. Puede que mañana descanse algún jugador, pero no porque el rival sea Las Palmas, sino porque lo necesiten. Lo evaluaré durante el día de hoy".

Roque Mesa

"Seguro que estará motivado. Cuento mucho con él, pero acaba de llegar, prácticamente. También Pizarro, tras su último gran partido, merece mucho jugar. Queda un entrenamiento y no he decidido todavía".

¿Jugará Jonathan Viera?

"Las Palmas tiene una identidad muy clara, lo ha hecho bien los últimos cuatro partidos, los cuales he visto: trata de jugar en corto, de salir tocando desde el portero, está bien trabajado... No sé si jugará Viera. Es muy bueno, pero me preocupa todo el equipo de Las Palmas, realmente".

Un golpe en la mesa

"Estoy cansado de ver al equipo con estos altos y bajos. Podemos perder, pero no dar la sensación de irregularidad. Mañana debemos demostrar que queremos tener continuidad. Tendremos que presionar bien la salida del rival".

Jémez y Mourinho

"Mourinho es muchísimo más ganador que todos nosotros. Consigue entrar en la mente del futbolista y sacar lo mejor de él. Jémez también es un gran entrenador, joven, con mi edad. Me gustaría parecerme a Mourinho, porque es un técnico ganador, con todos mis respetos a Jémez. Para el miércoles, me valdría con un 1-0".