Una ´vendetta´ con Navas como estilete

Nervión ya calienta motores para otra noche histórica, la que se vivirá el próximo miércoles con la visita del Manchester United, el club más rico del mundo según un estudio de la consultora Deloitte realizado el pasado enero. Un duelo inédito que, sin embargo, no lo será para algunos de los componentes de la plantilla. Hasta ocho de ellos se han visto las caras con los 'reds devils' a lo largo de su carrera. Y el balance no es precisamente positivo, por lo que en el seno del vestuario existe el germen necesario para clamar venganza.

En 29 partidos disputados entre todos ante el actual campeón de la Europa League, los hoy jugadores sevillistas sólo han sido capaces de vencer seis veces, con otros siete empates y hasta 16 derrotas. Números que incitan a este particular ánimo de revancha en una tropa liderada por Jesús Navas, que en sus derbis con la camiseta del Manchester City consiguió la mitad de las referidas victorias. En su haber, por tanto, quedan tres triunfos -todos ellos partiendo como titular-, dos empates y otras dos derrotas en sus ocho enfrentamientos en la Premier, con recuerdos tan brillantes como los de la 13/14, en la que se impuso 0-3 en Old Trafford y 4-1 en casa, con asistencia incluida en el cuarto gol al ex sevillista Nasri.

También en las filas del City la campaña pasada, Nolito sumó una victoria (1-2) y una derrota ante el United, si bien esta, por 1-0, le costó su eliminación de la Copa de la Liga. Un empate a uno cuando militaba en el Benfica, en la Champions, completa el balance equilibrado del sanluqueño, el mismo que presenta Simon Kjaer.

En el caso del danés, sin embargo, el triunfo por 2-1 en la vuelta de las semifinales de la última Europa League no le sirvió de nada, tras caer 4-1 en la ida y quedar apeado con el Fenerbahçe, protagonizando incluso un rifirrafe con Ibrahimovic, quien llegó a cogerle del cuello.

Nzonzi, único goleador

En su breve paso por la Premier, además, Sandro y Roque Mesa también acumulan una y dos derrotas ante el United, respectivamente. Pero el peor saldo le corresponde a Nzonzi, con un sólo triunfo en 10 duelos (2-3 con el Blackburn) y otros tres empates, uno de ellos con el Stoke en la 14/15, cuando además hizo un gol en la derrota por 2-1, por lo que se trata del único sevillista que sabe los que es marcarle a los diablos rojos.

Pocos, sin embargo, tendrán más ganas de revancha que Escudero, que se quedó a un paso de la final de la Champions con el Schalke en la 10/11, partiendo como titular en las dos derrotas de 'semis' (0-2 y 4-1). La nómina la completa Banega con un empate en su etapa como che. Ellos tienen la experiencia y también las ganas de 'vendetta'.

