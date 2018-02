Mourinho no sabe si Pogba se enfrentará al Sevilla

Ayer José Mourinho aseguró que Pogba sería titular contra el Sevilla en el partido de Copa ante el Huddersfield. Sin embargo, el jugador se caía esta tarde de la lista de convocados.

El propio técnico ha hablado sobre el estado del galo, protagonista durante la semana por sus presuntas desavenencias con el preparador luso. "Me lo han comunicado esta mañana y no sé si Pogba jugará el miércoles. No me importa porque estamos centrados en la Copa", ha dicho Mourinho antes del partido.

El Manchester ha salido con muchos de sus titulares al partido. Futbolistas como Lukaku, Alexis o Matic, ha sido de la partida, mientras que otros como Martial parten desde el banquillo. Otra noticia, en este caso positiva para Mourinho, es el regreso del central Eric Bailly a las convocatorias.