Pizarro: "Era un partido para haberlo ganado fácil"

"Es un partido del que tenemos que estar contentos por la victoria, pero no satisfechos porque sufrimos de más. Tuvimos ocasiones con superioridad numérica arriba para sentenciar, pero lo importante era sumar porque ahora nos vienen partidos importantes", ha dicho Guido Pizarro a los medios oficiales del Sevilla.

Un Pizarro que jugaba su segundo partido consecutivo como titular ante la lesión de Banega y que, al igual que sus compañeros, se mostró autocrítico: "Es el típico partido que si lo terminas empatando o perdiendo acabamos todos enfadados en el vestuario, porque era para haberlo ganado fácil. Aún así me quedo con lo positivo, por haber jugado como equipo y sabiendo que si ganas se pueden corregir las cosas mejor aún".

En lo particular, Pizarro asegura ir recuperando sensaciones positivas: "Me he sentido bien, como en el anterior partido. Hemos hecho buen fútbol sacando la pelota desde atrás, pero me quedo sobre todo con que el equipo ganó, que es lo más importante. Después de estas tres victorias seguidas, ojalá el miércoles lo hagamos de la mejor manera posible".