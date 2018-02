Iborra: "El Sevilla debe ser paciente, inteligente y jugar con el ambiente"

Si hay algún jugador que conozca a la perfección al Sevilla y sepa lo que es enfrentarse esta temporada al Manchester United, ese es Vicente Iborra. El excapitán nervionense, ahora en las filas del Leicester City, se enfrentó a los de José Mourinho el pasado mes de diciembre en el King Power Stadium (2-2). Ahora, tras jugar los 90 minutos y ganar al Sheffield United en la FA Cup el pasado viernes, atiende la llamada de ESTADIO Deportivo.



- ¿Qué tal está Vicente?

- Muy bien, estoy en Valencia ahora, jugamos el viernes la Copa y nos han dado libre hasta este martes, así que descansando un poco con la familia.

- Este miércoles se juega un partido importante en Nervión. ¿Dónde cree que puede estar la clave de la eliminatoria?

- Creo que la clave es la ida en casa. Todos sabemos que en el Sánchez-Pizjuán el Sevilla puede ganar a cualquiera, y sacar un resultado positivo en la ida sería muy importante. El United es un equipo muy físico, con jugadores fuertes del perfil de la Premier League, pero también tienen muchísima calidad arriba y en cualquier momento te pueden desequilibrar el partido.

- No encajar en casa también será importante después de la experiencia del año pasado...

- Creo que es fundamental. El Sevilla tiene que hacer un partido muy inteligente, conociendo al entrenador rival, ellos van a plantear un partido fuerte y sin romperse. Ellos buscarán que la eliminatoria quede abierta para la vuelta, creo que va a ser difícil abrir el marcador, el Sevilla debe tener paciencia, no descomponerse y no dejar espacios a la contra, porque es lo que van a aprovechar ellos.

- Entonces, ¿cree que el Manchester United saldrá a esperar al Sevilla?

- Sí, creo que va a ser un partido donde el Sevilla llevará la iniciativa. El United intentará no descomponerse, conociendo a Mourinho y teniendo el partido de vuelta en casa, plantearán un partido así, ellos intentarán no recibir goles, ahí entra en juego la paciencia del Sevilla, y si el resultado no se abre, que el equipo sepa jugar con el ambiente que tiene en casa va a ser importante también.

- Para llevar esa iniciativa, el regreso de Banega será vital.

- Éver es fundamental. El hecho solo de verlo en el campo es un aliciente más, es la brújula del equipo, es el jugador por el que pasa todo a nivel ofensivo y constructivo. Si tiene un buen día, mejor para todos.

- La afición volverá a jugar un papel clave...

- Es fundamental, todos sabemos lo que significa para el jugador local y para el visitante. La gente tiene ganas y está concienciada. Será otra noche mágica en Nervión y en la mejor competición del mundo, ante un rival que lo tiene todo. La gente va a estar ahí y será un jugador más.

- Si no espera un United protagonista en la ida, ¿cree que lo será en la vuelta?

- Dependerá del resultado de la ida. Si el United tiene la necesidad de darle la vuelta, que ojalá sea así, van a tener que ir a por el Sevilla, pero si no es así, tampoco se van a romper. Ojalá el Sevilla lleve un resultado positivo, aún así será dificilísimo aunque el Sevilla es capaz de hacerlo en su estadio.

- ¿Sería capaz de destacar un jugador del United por encima del resto?

- Es complicado, tienen muchos y grandes jugadores. Tanto en el centro del campo con Matic, Pogba, Mata, Ander Herrera como arriba con Lukaku, Alexis... Todos son bastantes completos y salen muy rápidos al ataque. Son todos jugadores de nivel mundial.

- Usted no se perderá el partido...

- Por supuesto que no, estaremos ahí delante de la tele haciendo fuerza desde la distancia.

- Cambiando de tema, ¿cómo lleva su primera temporada en la Premier?

- He tenido de todo, me lesioné, me recuperé, empecé a jugar y cambiamos de entrenador. Jugué bastantes partidos seguidos, estuve algunos partidos entrando y saliendo, pero siempre hay que estar preparado. Hay muchos partidos entre liga y las copas. Pero la experiencia está siendo muy positiva. Llevo más de 20 partidos y todavía faltan muchos, por lo que la temporada está siendo positiva, estamos en una buena posición y así debemos seguir.

- ¿Hay tantas diferencias entre la Premier y LaLiga como se dice?

- Sí que las hay. En esta competición aunque vayas ganando por dos o tres goles el partido nunca está cerrado. Siempre ocurre algo hasta el final. Hay un gran nivel, cualquier equipo te la puede liar, pero no solo en la Premier sino de categorías inferiores, el otro día el colista de la League 1 (Segunda B en España), el Rochdale, le empató al Tottenham... Es lo que hace atractiva esta competición, los partidos son apasionantes.