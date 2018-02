Layún, a posición por encuentro

Aquivaldo Mosquera, su compañero cinco temporadas en el América y su amigo personal, destacó en ED la polivalencia como la principal cualidad de Miguel Layún, virtud que Montella no ha tardado lo más minimo en rentabilizar como evidencia de que al colombiano no le faltaba razón en su apreciación. No en vano, el futbolista azteca va a posición por partido, pues en cada una de sus apariciones en el once desde que aterrizó en el Sánchez-Pizjuán se ha desempeñado en una posición distinta. Layún ha participado en todos los encuentros desde su llegada, ya que en la ida copera contra el Leganés acababa de arribar a Nervión, y nunca ha repetido en la misma demarcación.

Aunque en su carrera se ha desenvuelto especialmente como lateral zurdo, el mexicano llegó en enero a priori para reforzar la diestra, ya que en izquierda había ´overbooking´ con Escudero, Arana y Carole, pero lo cierto es que como lateral derecho sólo se empleó en el día de su debut en Ipurúa en la dolorosa derrota por 5-1 ante el Eibar, con una actuación discreta lastrada por su ausencia de acoplamiento y el pésimo partido a nivel colectivo. Ya contra el ´Lega´, en la vuelta de Copa, partió desde el banquillo y cuando entró lo hizo para formar una línea de tres centrales junto a Mercado y Lenglet para reforzar la retaguardia por lo apretado del resultado.

Repitió en el banquillo contra el Girona en Liga, cita en la que se dio una situación parecida a la de los pepineros, con un marcador ajustado que conservar, razón por la que Montella fortaleció el carril diestro situándole por delante de Jesús Navas en la diestra, por lo que ejerció de extremo aunque con la consigna de ayudar al palaciego ante el empuje de los gerundeses.

Miguel Layún regresó a la titularidad el sábado contra Las Palmas en el Gran Canaria y esta vez le tocó en la banda contraria, pues Montella lo ubicó como lateral izquierdo para brindarle descanso a Escudero de cara a la cita del próximo miércoles contra el Manchester United. El mexicano se mostró más cómodo que en la diestra, firme en labores defensivas y saliendo con sentido con el balón controlado, con el único borrón de un penalti infantil que metió a Las Palmas en el choque a poco del final. Así las cosas, el ex del Oporto se ha convertido en un comodín para Montella, que cuando no ha contado con él de inicio siempre lo ha considerado para los cambios, erigiéndose en el fichaje invernal con más minutos, con un total de 208.