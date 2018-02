Ramírez revela la opción de compra de Roque Mesa

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha revelado que la opción de compra del Sevilla sobre Roque Mesa asciende a siete millones de euros, 5,5 millones menos que lo que pagó el Swansea en verano.

"En su día le pedí que no se fuera -el Sevilla llegó hasta ocho millones- y un año más tarde nos daban cinco millones más de lo que pretendíamos el año anterior", ha añadido Ramírez, quien también ha confirmado que si no se queda en Nervión, ejercerá su derecho de tanteo por el centrocampista, algo a lo que Roque no opondría resistencia como sí hizo en enero, cuando se decantó por el Sevilla.

Ahora es a Roque Mesa a quien le toca ganarse un sitio en la plantilla del Sevilla de la próxima temporada.