El 'diablo' vuelve a tener el tridente afilado; así llega el United

Llegó la hora de la verdad para el Sevilla FC. El equipo de Montella se someterá a un examen que determinará el lo que el equipo puede hacer en esta competición. La Champions llega una vez más al Ramón Sánchez-Pizjuán y esta vez, el invitado no será un lobo con piel de cordero, como ya ocurrió ante el Leicester. En esta ocasión, el anfitrión tendrá que lucir sus mejores galas, pues llega a Sevilla el Manchester United, ganador de la competición en tres ocasiones (1968, 1999 y 2008).

El conjunto inglés ha vuelto a resurgir de sus cenizas con la llegada de José Mourinho. El técnico portugués ha conseguido enmendar el rumbo de un equipo que por unas temporadas dejó de estar a la altura de su nombre. Ahora, después de ganar la Europa League la pasada temporada, el United vuelve a la Champions. Los 'reds devils' llegan a Sevilla con el objetivo de demostrar, aunque ya esté claro, que vuelven a ser aquel equipo que peleaba por todo.

Un conjunto que, a pesar de no estar realizando una mala temporada, no llega en el mejor momento posible en cuanto a juego. Los de Old Trafford derrotaron al Huddersfield el pasado sábado en la F. A. Cup, pero en liga han perdido dos de los últimos tres partidos, ante Tottenham y Newcastle. Especialmente dolorosa fue la primera, pues el equipo de Pocchetino arrolló a los 'reds devils' en un partido que de no ser por De Gea hubiera acabado en tragedia.

A pesar de la buena regularidad que el United está mostrando en lo que llevamos de temporada, han sido varios partidos en los que al equipo de Mourinho se le han visto las costuras. El Tottenham (2-0) pasó por encima de los de Manchester a través de la presión alta y la verticalidad ofensiva, el City (1-2) le venció a través de la posesión de balón, y hasta el Basilea (1-0), precisamente en la Champions, consiguió derrotar al United a través de la solidez defensiva y la eficacia arriba.

Durante esta temporada, la principal baza del United está siendo la individualidad, que en la mayoría de partidos destaca por encima de la colectividad. Los ingleses llegan al Pizjuán sin tener un patrón de juego determinado, pues ya son varias las caras que les hemos visto esta temporada. Es un equipo puede encerrar a su rival y a la vez ser encerrado, pero siempre es peligroso.

La principal habilidad de Mourinho es la de anular las virtudes de su rival, por lo que se puede esperar cualquier cosa en su planteamiento. En lo que a números se refiere, de los nueve partidos que ha disputado el United en 2018 siete han terminado en victoria y dos en derrota. A pesar del balance positivo, el equipo no ha dejando buenas sensaciones en los últimos encuentros, donde ha mostrado una imagen muy pobre tendiendo en cuenta el nivel de su plantilla. Un nivel que precisamente es lo que hace peligroso a este equipo.

Alexis Sánchez y compañía, la principal amenaza pasa por el ataque

El chileno llega a una cita tan importante como el mejor del United en el aspecto ofensivo. Alexis fue uno de los traspasos más sonados del mercado de invierno, y a pesar de que no lleva en Manchester más de un mes, se ha convertido en la gran esperanza de un equipo al que en las últimas semanas le está costando mucho marcar.

El ex del Arsenal tiene gol y sobre todo verticalidad. Junto a él estará Lukaku, que aunque no esté en su mejor momento goleador siempre es una amenaza. Posiblemente les acompañen Martial por la derecha y Lingard por detrás de Lukaku en un claro 4-2-3-1. La calidad y la efectividad de los hombres de ataque son el principal peligro de un equipo que no necesita jugar bien para golear al rival.

La pareja Pogba y Matic, la piedra angular del United

En un partido que podría no tener un dominador claro la batalla del centro del campo podría ser determinante, y para eso Mourinho está muy bien preparado. Pogba llegará al partido después de superar esa 'misteriosa' lesión que le ha dejado fuera en los último choques, y será sin duda un jugador a tener muy en cuenta en el United.

Al francés aún le queda mucho para justificar los más de 100 millones que se pagaron por él en su día, pero la enorme calidad técnica que tiene le hace siempre peligroso. A su lado estará Matic, posiblemente el mejor fichaje de los ingleses en lo que va de temporada. El serbio realiza un trabajo fantástico a la hora de robar el balón y aporta un gran equilibrio.

La defensa, el gran defecto del este equipo

La fragilidad defensiva de los 'red devils' será sin duda la mejor arma para el Sevilla. Mourinho aún no ha conseguido armar una zaga fiable y eso le puede costar caro en este tipo de partidos. Las bajas de Jones y Rojo dejan en el aire el nombre del acompañante de Smalling en la defensa, Lindelöf o Bailly. Por las bandas estarán Young y Valencia, que finalmente llegará a tiempo. Este ha sido el mejor acierto de Mou, pues ambos aportan una gran profundidad y verticalidad a la hora de atacar, los dos fueron extremos en su día.

De Gea, la delantera sevillista tendrá que derribar un muro

Sin duda alguna es el mejor jugador del United en lo que va de temporada, y eso no es una buena noticia. El portero español está en un momento de forma magnífico, para todo lo que le tiran, literalmente. Ha sido el jugador clave del United en muchos partidos en los que solo sus intervenciones han hecho posible la victoria. Los Muriel, Ben Yedder, Sandro y compañía tendrán que mostrar sus mejores recursos para batir a De Gea.