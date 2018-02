Manchester United, el poder económico del club más rico del mundo

El Sevilla se enfrenta en la Champions al club más rico del mundo. Por más que Mourinho lamentase no poder contar con los refuerzos de su vecino, un City que le aventaja en 16 puntos en la Premer, lo cierto es que un estudio de CIES de hace dos semanas los 'Red Devils' han invertido 747 millones de euros en confeccionar su plantilla. El Sevilla, por su parte, ha invertido 160 kilos en su actual plantel, menos de lo que costaron Lukaku (80) y Pogba (105), los dos fichajes más caros de la historia del equipo de Old Trafford.

Año tras año, el United figura entre los clubes con más ingresos del mundo. En la última junta, el Sevilla presentó los presupuestos más ambiciosos de su centenaria historia superando por primera vez la cota de los 200 millones de ingresos. El estudio 'Football Money League', elaborado por 'Deloitte', colocaba a primeros de año al United como el equipo con más ingresos del fútbol superando al Real Madrid con 676.3 millones de euros de ingresos. Sólo por los ingresos de retransmisión de la Premier percibe 225,9 millones de euros, cifra superior a todos los ingresos del Sevilla.

El resultado es una plantilla en la seis jugadores superan los 50 millones de valor de mercado (Rashford, Lukaku, De Gea, Pogba, Alexis y Martial) mientras que Matic, Ander Herrera, Mata o Bailly están por encima de los 30. En el Sevilla, Nzonzi, con 30 millones es el jugador más valorado, le siguen Ben Yedder (25) y Sergio Rico (20), como los únicos por encima de los 20 kilos. En resumidas cuentas, mientras que el valor del plantel del Manchester es de 741 millones de euros por los 272 del Sevilla.

Crisis post Ferguson

Pese a estos apabullantes números, lo cierto es que en las últimas cuatro temporadas el United ha acusado una importante crisis en el plano deportivo desde la salida de Alex Ferguson. El conjunto británico tocó fondo con David Moyes, que tras ganar la Supercopa no fue capaz de clasificar al equipo para Europa por primera vez desde 1990. Van Gaal únicamente sumó una FA Cup en dos temporadas y en la 15/16 tuvo que confirmarse con meter al equipo en la Europa League. Finalmente, los dueños del club recurrieron a José Mourinho, que en su primera temporada ganó la Copa de la Liga y una Europa League que les dio acceso a la Champions después de no conseguirlo vía Premier. La trayectoria del United en los últimos años demuestra que el dinero no lo es todo en el fútbol. A ello se agarra el Sevilla para pasar a cuartos.