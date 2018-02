Montella habla sobre el Manchester, su admiración por Mourinho y el planteamiento mañana

Vincenzo Montella ha analizado en rueda de prensa el partido que les espera ante el Mancheste United en la ida de los octavos de final de la Champions.

- Este es su segundo partido en la Champions. Ya dirigió uno en la Roma. ¿Fue una motivación para firmar?

- Es mi segundo partido en la Champions. Estoy contento de que haya llegado este día.

- Se mide a Mourinho, a quien admira.

- Estoy contento por el rendimiento del equipo. Tiene que mejorar y llegar al máximo nivel para mañana. Tenemos buenos números, pero podemos mejorar. Estoy muy emocionado por enfrentarme a Mourinho. Es un pionero. Cuando empecé fue un entrenador que estudié por su innovación táctica.

- Los jugadores dicen que es el partido que quieren jugar. ¿También es para usted el partido que quiere entrenar?

- Tengo mucha ilusión para mañana. Es difícil, complicado. Tenemos que estar bien físicamente, mentalmente... Es un día bonito, un momento bonito. Estoy contento de preparar este partido.

- ¿La experiencia de Mourinho es una ventaja?

- Mourinho tiene 137 partidos más que yo en la Champions. Es necesario jugar con experiencia, pero mañana tenemos que jugar con ganas.

- Alexis es una de las amenazas del United.

- Sánchez es un jugador fantástico. Recuerdo perfectamente su paso por Italia. Ha mejorado muchísimo en su carrera. Es muy rápido en transiciones. Tiene mucha fuerza y velocidad. Podemos frenarlo con una cuerda (bromea).

- Se le dan muy bien las eliminatorias. ¿Se considera un especialista?

- Tengo que aprender mucho. Si estoy en Sevilla jugando un octavo de final de la Champions es que he hecho un buen trabajo.

- ¿Está al corriente de la polémica entre Pogba y Mourinho?

- Pogba lo ha hecho muy bien en Italia y, por mí, espero que no juegue mañana. Pogba es un jugador completo. Es fuerte, tiene técnica, tiene gol, va bien de cabeza. Es un futbolista fantástico. De verdad espero que no juegue mañana

- ¿Cuál será la clave del partido?

- En un partido hay tantas fases, montementos para atacar, para defender. Tenemos que saber cuándo toca cada cosa. El Manchester sabe atacar y sabe defender.

- Usted canta el himno del Sevilla, imagino que hoy lo hará más fuerte. ¿Qué sueños tiene en sevillista?

- Siempre escuchamos el himno del Sevilla para aprender el espíritu sevillista y el idioma. Mañana lo cantaré. Mañana diré cómo sueño esta noche.

- ¿Cómo está Correa?

- Correa está bien. Ayer no terminó el entrenamiento por precaución. Hoy lo ha hecho completo. Mañana puede jugar. También Banega.

- ¿Planteará un partido como contra el Atlético de Madrid?

- Son partidos de máximo nivel y hay que jugar de manera continuada, con físico y con técnica. Tenemos que jugar así mañana.

- ¿Cómo está Carriço?

- Conozco muy bien a Carriço. Tiene muchas ganas. Conoce perfectamente el espírituo sevillista. Está bien. Lleva dos o tres semanas con el grupo. No está al 100%, pero está bien

- Le está sacando mucho a Muriel y a Sarabia.

- Muriel este año ha mejorado muchísimo. El mérito es suyo y ha aprendido mucho con Giampaolo. Tiene muchas cualidades físicas y técnicas. Sarabia también tiene espíritu de sacrificio con el balón y sin él.

- ¿Cuándo veremos a Arana?

- Arana tiene un gran futuro, pero ha llegado a una nueva liga con un mes de descanso y tiene que aprender del nuevo entrenador y de sus compañeros. Con calma. Tiene tiempo.

- ¿Cómo espera superar a Mourinho?

- Es un reto ganar a Mourinho. Es un gusto preparar este tipo de partidos. Espero que mañana seamos mejores. Estoy contento con este momento por el club, por los jugadores, por la afición. Mañana es un gran día

- ¿La idea es jugar como contra el Atlético?

- Mañana tenemos que ser mejores que contra el Atlético de Madrid porque contra el Atlético en algunos minutos estábamos emocionados por el tipo de partido. Tenemos más experiencia, un mes de trabajo más. Espero que el equipo tenga menos emociones y el mismo espíritu