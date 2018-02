Belletti defiende a Ganso

El brasileño Belletti, quien en España defendiera los colores del Barcelona y el Villarreal, ha salido en defensa de su compatriota Paulo Henrique Ganso, quien no entra en los planes de Montella después de no haber tenido continuidad con Berizzo ni Sampaoli: "Un equipo europeo no puede contratar a un jugador brasileño con características típicas brasileñas y querer que, cuando llegue a Europa, cambie de un día a otro esas características", ha dicho Belletti.

Junto a ello, el exlateral también entiende que otra razón de la falta de protagonismo de Ganso es "la exigencia".

Para el brasileño, Ganso necesita reciclarse: "En Brasil tiene un equipo que juega para él, es más cómodo; en Europa eso difícilmente sucede, él necesitaba readaptarse", concluyó el exfutbolista.