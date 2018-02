Cala, con pie y medio en China

El acuerdo por Juan Cala entre el Getafe y el Henan Jianye parece prácticamente cerrado. El lebrijano se marchará a la Liga China y dejará el equipo azulón, en el cual ha militado durante dos campañas y media.

El canterano sevillista ya habría rechazado una primera oferta del equipo chino, en busca de una renovación con el Getafe, ya que su actual contrato expira en el próximo mes de junio. Pero según parece habría llegado una segunda oferta superior, la cual ha gustado tanto al futbolista como al equipo.

Durante las próximas horas se hará oficial, pero parece un hecho que Cala se marchará a la Liga del país asiático. El acuerdo con el equipo que preside Ángel Torres será por una cantidad cercana al millón y medio de euros.

Por su parte, Cala no ha jugado en los tres últimos encuentros con el equipo, por lo que no se ha podido despedir de la a. El ex del Granada firmará un contrato por tres temporadas, en las que cobrará 1,7 millones por cada una de ellas.

Bordalás pierde así a un pilar fundamental en su equipo, el cual era titular en la zaga, formando la pareja de centrales junto a Djené. Por ello, buscarán algún central libre que poder fichar, al igual que intenta hacer Las Palmas tras la marcha de Jonathan Viera.