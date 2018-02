Montella: "Da pena que se escape"

Vincenzo Montella ha reconocido que se va un poco frustrado por el resultado, aunque se ha mostrado muy contento y "orgulloso por el trabajo del Sevilla" ante el Manchester: "Da pena que se escape. Tuvimos varias claras. Son situaciones que pueden marcar la serie. Tengo confianza en el equipo".

El técnico alabó la actitud de los suyos: "El equipo ha tenido orgullo. La afición ha estado enorme. Es una pena que no hayamos ganado. La eliminatoria está abierta. Ha sido una noche buena, podría haber sido mejor. Hemos disparado diez veces a su portería. Diez saques de esquina en el primer tiempo... No recibir goles es importante. Ahora tenemos que marcar en Old Trafford. Tengo confianza en ello".

En Manchester espera un Sevilla igual: "El Sevilla, con estos jugadores, tiene que intentar jugar así. Con calidad. Intentar comandar el juego. No siempre es posible, sobre todo cuando hay un rival como el Manchester. Pero tengo la ilusión de que podemos hacerlo en Manchester".

Gran partido de Navas: "Navas es un ejemplo por cómo entrena. Es un símbolo del sevillismo. Esta no era su posición y aún ha jugado muy bien contra rivales como Martial, Alexis y Rashford".

Ben Yedder: "Tengo mucha confianza en él. Muriel estaba bien y he preferido que entrara Sandro porque el ritmo del partido estaba bajando y nos estaba costando llegar y decidí emplear un jugador más rápido".

La ocasión de Muriel: "Hemos tenido muchas ocasiones. La de Muriel no la he vuelto a ver. No era fácil y De Gea hizo algo extraordinaria".

La importancia que da Mourinho a parar a Banega: "Banega ha jugado un gran partido, pero hoy ninguno de mis jugadores jugó mal. Todos jugaron bien y con espíritu de sacrificio. Escudero, Mercado.. han jugado muy bien".