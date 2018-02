Mourinho y su obsesión con Banega

José Mourinho ha demostrado con su planteamiento que temía a Éver Banega. Le ha puesto un marcaje al hombre con McTomaney y luego en sala de prensa ha sido el jugador al que más ha nombrado, lo que da una idea de la admiración que siente por el argentino.

Cuando le han preguntado por Pogba, ha aludido al rosarino: "En la rueda de prensa previa al partido tuve dos preguntas sobre Pogba y después no fue titular, incluso parecía que no iba a jugar. Entiendo que es tu trabajo y tienes que preguntar, pero yo preguntaría si el entrenador no cree que McTomaney ha hecho un gran partido. Y yo te diría que sí, que se ha posicionado muy bien. Estoy contento por contar con él. Sé lo que pido al equipo. Hay un jugador excepcional en el Sevilla, Banega, que no ha tenido espacio para demostrar todo lo que puede representar".

Preguntado por la lesión de Ander Herrera, ha vuelto a acordarse del argentino: "Empezamos el partido sin ceder un ápice ante Banega y eso era gracias al estado en el que estaba Ander Herrera. Estaba bien para jugar, pero ha tenido una contractura.

El luso ha negado que se vaya aliviado por el resultado. "Para nada me parece un alivio no salir sin encajar. Hemos tenido ocasiones y hemos estado cerca de marcar. El único momento en el que nos hemos sentido aliviados ha sido en el último minuto de la segunda parte porque hemos tenidos errores en la posesión y ellos han encontrado buenas posición. A ello ha ayudado mucho el estadio, que tiene una atmósfera increíble. A veces hay 15 tiros y 13 son estadísticos. Creo que el resultado refleja lo que ha sido el partido. No es bueno, ni malo. Tenemos otro partido que jugar y ahí se va a decir todo. En Old Trafford es muy importante ganar. Tuvimos la Europa League la temporada pasada, no es lo mismo. El estadio cambia en Champions. Estoy seguro de que tendremos una buena atmósfera también", ha dicho.