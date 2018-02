Sarabia: "Tenemos argumentos para castigar al United"

Pablo Sarabia ha realizado una entrevista para el periódico El País. En ella habla acerca de la eliminatoria que enfrentará a Sevilla y Manchester United, además recuerda sus primeros pasos con Mourinho o el sueño de su niñez.

El jugador madrileño habló de la mística de la Champions: "Es una competición preciosa. Es la más importante y todos los equipos sueñan con ganarla o llegar lejos, que es lo que queremos nosotros. Tenemos un partido muy duro, pero soñamos con estar en los cuartos. El Sevilla se merece estar en cuartos por su gente, por el trabajo que estamos haciendo día a día.

También recordó el partido de la temporada pasada contra el Leicester: "Todo es aprendizaje. Aquel gol de Vardy nos hizo polvo cuando teníamos un 2-0 a favor y la eliminatoria encarrilada en nuestro estadio. Sobre todo nos afectó en el aspecto mental. Todo eso te enseña a competir en la Champions, que no perdona los errores y te hace estar muy alerta.

Sobre la eliminatoria y su rival: "Es un equipo que responde a lo que quiere Mourinho. Muy fuertes en el aspecto físico y táctico. Tiene, además, algo básico en el fútbol como es la velocidad. Mourinho trabaja muy bien a sus equipos. Defienden bien, juntos, con un ánimo colectivo. Pero también tienen puntos débiles que podemos aprovechar. Sabemos cuál es nuestro papel. No nos afecta lo que digan fuera y el Sevilla tiene sus armas para pasar a cuartos. Claro que será complicado y que el Manchester tiene mejor equipo que nosotros, pero eso hay que demostrarlo en el campo. No somos un equipo fácil y tenemos argumentos para castigar al United.

Sarabia se reencuentra con el entrenador que le dio su primera oportunidad ". Le estaré eternamente agradecido porque me permitió vivir uno de los días más felices de mi vida. Estuve trabajando muchos años en la cantera con ese sueño de debutar en el primer equipo y ese día especial llegó en la Champions ante el Auxerre. Mourinho le cae mal a la gente pero es un tío estupendo. Yo le estoy muy agradecido. Es un entrenador que vive del aspecto táctico y que transmite garra y carácter ganador. Da hacia fuera una impresión que no se corresponde con lo que es. Repito, es muy buena gente.

El madrileño cumple su sueño de niñez, jugar en Old Trafford: "Desde pequeño se lo decía a mi padre. Uno de mis sueños era poder jugar alguna vez en Old Trafford. Lo primero que hice cuando nos tocó el Manchester United fue llamar a mi padre y decirle que se podía hacer realizar este sueño. Le dije que me gustaría que estuviera ahí. No puede faltar en Manchester. Llegar vivos a este estadio es fundamental, así que€ Nosotros apretamos mucho en casa y dejar la portería a cero sería algo importantísimo.

Sarabia tampoco se olvida de su afición, de la que habla con orgullo: "El Pizjuán también tiene mística. El United va a sufrir, sin duda. Nuestra gente es tremenda y el ambiente que se vive allí es inolvidable en cada encuentro de Champions. Espero que el miércoles sea un día grande. Recuerdo la noche del Liverpool. igualamos un 0-3 en un segundo tiempo inolvidable. Saqué el córner y Pizarro hizo el empate en el descuento. Casi me tiré a la grada para celebrarlo porque ellos nos habían empujado mucho para lograr esa pequeña gesta"