Sevilla FC 0-0 M. United: Dotes para ser protagonista

Soñar despierto es completamente lícito. Casi el apéndice de un guión escrito para erigirse en protagonista en un escenario mítico. Porque el Sevilla construyó ayer una realidad en la que se diluyó la supuesta superioridad del Manchester con una puesta en escena de Champions, con el brillo colectivo de un equipo que funciona como una coral y renunció al papel de secundario que muchos le habían asignado con seriedad y un control real del partido ante un rival que, eso sí, se escapó con vida en pleno recital sevillista de seriedad, clarividencia y ocasiones. Habría bastado un mínimo de picardía arriba para presentarse en tierras inglesas con la ventaja que mereció, mas los nervionenses no terminan de celebrar lo que generan por su déficit en la definición. No obstante, tampoco concedió atrás y cumplió un objetivo vital: no encajar. El resultado pudo ser mejor, sí, pero unido a las sensaciones, supone un aval para creer en la hazaña.

Fiel a su once

Como era de esperar, Montella se decidió finalmente por Correa, entre algodones desde el sábado, para conformar su once de gala merced a la recuperación de Banega ante un Manchester United que sí introdujo novedades llamativas, como la entrada del joven McTominay por Pogba en un once con acento español por la presencia de De Gea, Ander Herrera y Mata en detrimento de Martial. Mourinho reforzaba así el centro y acumulaba hombres en su propio campo para minimizar espacios y sugerir al Sevilla que tomara la iniciativa. Invitación aceptada con matices, mediante la posesión pero sin asumir riesgos en la circulación y vigilando su espalda. Esta consigna la aplicó con intensidad en el arranque, con filtraciones a la segunda línea y aperturas a banda en busca de Correa, muy activo desde el inicio, y de Navas, lanzado en la diestra, e incluía intentarlo siempre que se pudiera, como hicieron Muriel, Banega o el palaciego con lanzamientos desde fuera. La réplica inglesa llegó como se esperaba, con una recuperación y pase filtrado intervenido a última hora por Navas y un centro a la espalda de Mercado que Lukaku remató alto. Era el plan del Manchester, solidez y latigazo, propiciando una batalla de tuya y mía en la zona ancha en la que el balón correspondió más a los locales, guiados por un Banega perseguido por McTominay. El Sevilla sabía lo que quería y lo ejecutaba desde el orden y la flexibilidad en las vías para aproximarse a De Gea, porque cuando no había espacios para asociarse, elegía el juego directo, lo que permitió a Correa encarar a su defensor en el área y disparar a las manos de De Gea. El creciente dominio blanquirrojo empezó a escaparse del control del United, con Pogba desde 17´ por lesión de Ander Herrera y empujado hacia su área, hasta el punto de que el 'Tucu' volvió a recibir de Banega en posición franca, a lo que respondió con reflejos De Gea, soberbio y determinante al borde del descanso con una mano prodigiosa a cabezazo a bocajarro de Muriel. Habría sido el premio merecido para un Sevilla volcado en el ocaso del primer acto pero al que le faltó la definición para marcharse al vestuario con ventaja.

Este oportunidad perdida no menoscabó la confianza de los sevillistas, que afrontaron la reanudación igualmente concentrados y ya avisaron a los dos minutos con otro pase elevado de Banega rematado arriba por Muriel. Circulaba con seguridad, siempre con apoyos, y sin el esférico encimaba en las recuperaciones inglesas y se replegaba con rapidez para esperar sin fisuras al Manchester, incómodo en todas las facetas y que veía como el Sevilla prolongaba la sensación de peligro y percutía sobre su portería con disparos fuera de Mudo, Muriel y Correa, y un cabezazo blando de Lenglet. La lectura sobre la marcha del partido era tan acertada como la aplicación, ampliando el campo para abrir a los 'Red Devils' y llegando con numerosos efectivos, pero se resistía la puntilla, la maldad que le faltó a Sarabia en un cabezazo franco a centro de Muriel. La misma que no tuvo Sandro antes de que Navas fuera derribado por Pogba en una acción protestada. Es el único reproche para un Sevilla que oscureció al Manchester y viaja a Old Trafford con su meta a cero y la certeza de que posee argumentos para consagrarse en el Teatro de los Sueños y hacer historia.

- Ficha técnica:

0 - Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega (Pizarro, m.89); Sarabia, Franco Vázquez, Correa; Muriel (Sandro, m.85).

0 - Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Young; Mctominay, Matic; Ander Herrera (Pogba, m.17), Mata (Martial, m.80), Alexis (Rashford, m.75); Lukaku.

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó al local Nzonzi (m.21) y al visitante Alexis Sánchez (m.41).

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 40.000 espectadores, entre ellos unos 3.000 ingleses. Césped en perfecto estado. En el palco estuvieron la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el seleccionador español, Julen Lopetegui, y los míticos exjugadores del United Bobby Charlton y Alex Fergusson, entre otras autoridades.