Unas 900 bengalas intervenidas durante la previa del partido

Durante la previa, la Policía intervino en las inmediaciones del Sánchez-Pizjuán entre 700 y 900 bengalas que iban a ser entregadas a Biris para la salida del equipo desde los Lebreros.

Arana, el descarte esperado de Vincenzo Montella

Vincenzo Montella dio una lista de 19 convocados en la que se encontraban los tres tocados (Muriel, Banega y Correa), a la postre titulares, siendo el brasileño Guilherme Arana, quien todavía no ha debutado como sevillista, el descarte esperado por parte del técnico italiano.

Pancarta con 'This is Sevilla' en la grada del Sánchez-Pizjuán

El Himno de la Champions volvió a sonar en el Sánchez-Pizjuán, donde el sevillismo volvió a responder y propició un lleno y un ambiente de fiesta que se hizo notar. 'This is Sevilla' pudo leerse en un tifo.

Unos 2.000 ingleses invadieron las calles de Sevilla

En torno a unos 2.000 aficionados de los 'Reds Devils', muchos sin entradas, se dieron cita en las calles de Sevilla en las horas previas al partido.

Apoyo de los 'Hispanos' a través de las redes sociales

De la misma forma que hiciera el Sevilla en la previa de la final del Europeo Balonmano disputado el pasado 28 de enero, ahora fueron los 'Hispanos' quienes quisieron desear suerte a los hispalenses a través de la red social Twitter: "#NosotrosCreemos, ¡Vamos Sevilla!".

Escudero, Mercado y Banega podrá jugar en Old Trafford

Buena noticia para Montella. Los tres apercibidos (Escudero, Mercado y Banega) aguantaron sin ver una amarilla que habría acarreado suspensión y podrán jugar la vuelta en Manchester.