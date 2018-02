José Castro: "Guardiola me dijo que había probado a Navas de lateral"

Navas llegó como el gran fichaje de esta temporada a Sevilla. El de Los Palacios no arrancó la temporada de la mejor manera, pero todo cambió cuando cambió su posición al lateral derecho. Desde ese momento el rendimiento de Navas ha crecido y ahora mismo es uno de los mejores del mundo en su posición.

Anoche firmó contra el Manchester United uno de sus mejores partidos de la temporada. José Castro, presidente del Sevilla, habló en los micrófonos de Onda Cero sobre una charla que tuvo con Guardiola, anterior técnico de Navas: "El verano pasado hablé con Guardiola y me dijo que ya lo estaba poniendo en el City de lateral derecho. Está cogiendo confianza y cuando ha venido aquí es para jugar delante o detrás. El entrenador lo está poniendo detrás y está jugando magníficamente. Ha sido de los mejores partidos que le he visto. Jesús siempre es joven, da igual la edad que tenga. Ahora tiene mucha más experiencia que está derramando en el Ramón Sánchez-Pizjuán, como no podía ser de otra forma".

Castro también se refirió al posible penalti sufrido por Navas: "Es una jugada muy rápida, se ve un desequilibrio pero el árbitro no lo vio. A veces te dan y otras te quitan. Tenemos que alegrarnos del orgullo y trabajo de este equipo. Todo el mundo se ha ido contento del estadio, quizás no por el resultado, pero sí por la entrega y el gran partido que han jugado los futbolistas del Sevilla".

El presidente sevillista se mostró optimista a la hora de pasar la eliminatoria: ""Tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los sevillistas porque hemos visto a un equipo comprometido, serio. Se ha jugado un gran partido pero no hemos tenido el acierto de hacer algún gol que nos diera la ventaja para la vuelta. Hay eliminatoria y seguro que allí vamos a hacer algún gol. Para nosotros pasar sería importantísimo y la segunda vez en la historia."