Ben Yedder dijo 'no' a una oferta superior a la de Bakambu

Ben Yedder dijo 'no' a una oferta superior a la de Bakambu

Entre las numerosas 'novias' con las que contó Wissam Ben Yedder el pasado mes de enero, no sólo se encontraban importantes clubes de Europa como el Borussia Dortmund, que acabó incorporando al belga Michy Batshuayi, con quien comparte agente el franco-tunecino, sino que también disfrutó de ofertas exóticas menos suculentas en el plano deportivo pero mucho más llamativas en lo que a lo económico se refiere.

Y es que el ex del Toulouse, entre otras, le dijo 'no' a la Superliga china en su deseo, ya explicado, de no querer salir del Sevilla por la puerta de atrás, al sentirse plenamente identificado tanto con el club como con la afición y al considerar que la situación actual se trata de una circunstancia a la que, con paciencia y lucha, es capaz de darle la vuelta si Montella le brinda minutos sobre el campo. Mientras tanto, lo cierto es que Ben Yedder, por seguir en el Sevilla, rechazó el interés del Beijing Guoan, equipo que priorizaba al delantero sevillista y que, ante su negativa, acabó decantándose por Bakambu, por el que abonó al Villarreal 37 millones de euros.

Una oferta superior a los cinco millones de euros netos por curso que recibe Bakambu que no fueron suficientes para convencer al delantero el pasado mes de enero. El próximo verano, sin embargo, su postura seguramente sea diferente si sigue sin contar con minutos, aunque de nuevo su prioridad será jugar un equipo europeo con altas aspiraciones.