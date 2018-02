Rico: "Con todo el respeto al rival, el Sevilla se lo pondrá difícil al United"

Sergio Rico fue el entrevistado de la tarde de ayer en A balón parado, donde manifestó la ilusión con la que el conjunto blanquirrojo afrontará la cita en Old Trafford, donde considera que el Sevilla tiene las mismas posibilidades de vencer que el Manchester de Mourinho.

"Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo. Pensamos que haciendo un buen partido y trabajando como venimos haciendo y como ayer se vio en el terreno de juego, haremos un buen partido. Creo que el Sevilla es un equipo muy potente y con muchas posibilidades de ganar, las mismas que el Manchester United", aportilló el guardameta.

Respecto al partido de ida, el guardameta comentó la ausencia de gol: "Quedó la espinita del gol pero el equipo terminó con las ganas de que llegue el partido de vuelta, con ambición y pensando que se puede. Con todo el respeto al rival pero sabiendo que el Sevilla es otro equipo que está en la máxima competición europea y que va a hacer lo máximo para ponerle las cosas difíciles al United".

Además, Rico fue preguntado por su gran actuación ante el Girona, que pareció revertir su 'mala racha': "El partido fue muy completo en todos los sentidos, no solo por las paradas, sino también por el juego con el pie y el juego aéreo. Me ha servido para recuperar confianza en mí y para devolverle la confianza a los que han confiado en mí en todo momento. Espero que se repitan muchos más partidos como éste".

El guardameta reconoció en el programa que ha recibido mucho apoyo de sus compañeros durante ese mal moneto y ante las críticas recibidas: "Ver el cariño que han mostrado mis compañeros es lo bonito, que nos ayudemos entre nosotros. Eso es reflejo de un vestuario unido que va en la misma dirección y que ante todo somos personas y tenemos buenos valores".

También ha recibido el apoyo de Palop, a quien considera un referente bajo palos: "Es una sensación de agradecimiento total. Palop más allá de mi ídolo, es un gran amigo, además de apoyarme, me da un punto de vista profesional y sirve de mucho".

El sevillista lleva desde niño en la entidad nervionense, mostrando la pasión que siente por el club, al rechazar ofertas de clubes como la AC Milan: "Renové con el Sevilla y lo dejé de lado".

Sin embargo, estar donde hoy está ha sido gracias a su esfuerzo y constancia: "Me considero una persona fuerte porque llegar al primer equipo, pasando por todos los equipos de la cantera no ha sido un camino de rosas, no ha sido un camino fácil. He tenido que sufrir y luchar mucho, y siempre me he repuesto por mi trabajo, serenidad, esfuerzo y sacrificio. Si le echo horas cuando estoy bien, más horas le echo cuando estoy mal. Siempre ha sido así".

"Mucha gente me pide que yo sea más líder. Pero bueno, yo soy líder en el ámbito que yo creo que debo ser líder y con las personas que yo creo que me incumbe. Yo no soy de pegar voces", comentó el portero.

Por otro lado, el canterano recordó su dedicatoria en el partido ante el Girona al pequeño Antonio, que sufre una grave enfermedad. El futbolista comentó la influencia de los futbolistas para animar a las personas que pasan por un mal momento, como el caso de este pequeño: "Sabes que vas a dar ánimo, que a los niños les hace ilusión, pero no sabes realmente hasta que punto eres capaz de darle una inyección de aliento a un chico que lo está pasando mal, que está pasando por una enfermedad grave, que ha estado entre la vida y la muerte".