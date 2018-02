Desde Bélgica anuncian un preacuerdo del Sevilla por Berge.

El centro del campo del Sevilla sufrirá algún que otro cambio durante el próximo verano. Óscar Arias y la parcela deportiva nervionense tendrá mucho trabajo una vez finalice la temporada para reforzar al conjunto de Montella de cara a la próxima temporada, aunque parte de ese trabajo se venga haciendo durante la presente campaña.

La situación con la que se va a encontrar Arias es la de la posibilidad de que hasta cinco centrocampistas de la actual plantilla, que no tienen claro su futuro, pueda acabar saliendo de Nervión. De hecho, solo Éver Banega tiene asegurada su continuidad la próxima temporada. Óscar Arias deberá decidir en primer lugar si ejercer las opciones de compra tanto por Johannes Geis como por Roque Mesa, ambas situadas en los siete millones de euros.

Ganso, que no cuenta para Montella, tiene todas las papeletas para salir una vez finalice la temporada si es que no lo consigue antes llegando a un acuerdo con el club, como viene informando ESTADIO Deportivo. En la misma situacion se encuentra Guido Pizarro, que a punto estuvo de salir el último día de mercado invernal. Al argentino no le faltarán prentendientes, en enero ya lo quisieron Tigres, Genoa y Marsella. Y por último, Steven Nzonzi. La continuidad del francés es toda una incógnita. De apartado con Berizzo a fundamental con Montella. Mucho se hablará del futuro del galo durante los meses de verano...

Ante esta tesitura, Arias se podría ver obligado a fichar a varios efectivos para recomponer una parcela ancha para la que siempre ha tenido a su favorito: Sander Berge. El onubense intentó fichar al joven centrocampista noruego del Genk el pasado verano, pero el club belga pedía 20 millones por él. También hizo una intentona en enero por el internacional noruego ante la posible salida de Nzonzi pero finalmente el encauzamiento de la situación del francés hizo que todo volviera a la normalidad.

Sin embargo, Arias no se ha olvidado de Berge, tanto es así, que según informan varios medios en Bélgica, el Sevilla tendría cerrado un preacuerdo con el Genk para fichar a Berge el próximo verano por 13 millones de euros. El mediocentro no juega con el Genk desde que cayera lesionado el pasado 25 de octubre en un partido de liga ante el Brujas.

La llegada del noruego supondría la primera piedra para el nuevo centro del campo sevillista para la temporada 2018/2019.